Regione Liguria, sono 9 gli aspiranti presidenti: tutti i nomi dei candidati e le liste

Sono stati depositati per legge tutti i nomi e le liste di chi parteciperà alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre in Liguria, e dunque è possibile avere un quadro preciso dei candidati e delle liste.

9 candidati presidente

Sono 9 in tutto i candidati che si contenderanno il posto di presidente della Regione Liguria, tra presidente uscente, volti noti e meno: si tratta di Giovanni Toti per il centrodestra, Ferruccio Sansa per il centrosinistra e M5s, Aristide Fausto Massardo appoggiato da Italia Viva, + Europa e Psi, Alice Salvatore ex 5 Stelle e presidente de ilBuonsenso, Marika Cassimatis anche lei ex 5 Stelle che corre con Base Costituzionale, l'ex leghista Giacomo Chiappori con la lista Grande Liguria, Gaetano Russo sostenuto da Popolo della Famiglia e Democrazia Cristiana, Carlo Carpi appoggiato dal Gruppo Radicale Adele Faccio, e Davide Visigalli con Riconquistare l'Italia.

Giovanni Toti

Iniziamo con il governatore uscente, ecco le liste che lo appoggiano e i nomi dei candidati, collegio per collegio.

LISTA TOTI PRESIDENTE

Genova: Ilaria Cavo. Laura Lauro (detta Lilli), Stefano Anzalone, Federico Bogliolo, Giovanni Boitano, Bettina Bolla, Dario Capurro, Domenico Cianci (detto Mimmo), Caterina Cosini, Mirylory Antonella Lai (detta Mary), Ylenia Mocci (detta Ilenya), Patrizia Marchesini, Roberto Romano, Franca Garbarino, Alberto Turco, Gerolamo Valle

Savona: Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano, Caterina Garra, Lorenza Giudice, Patrizia Lanfredi

Imperia: Marco Scajola, Serena Burgo, Chiara Cerri, Maurizio Morabito

La Spezia: Giacomo Giampedrone, Eliana Bacchini, Erika Braida, Daniela Menini, Fausto Rossi

LEGA

Genova: Franco Senarega, Sonia Viale, Federico Bertorello, Francesco Biamonti, Vanessa Boggiano, Andrea Carratù, Francesca Corso, Francesca Fassio, Lorella Fontana, Claudio Garbarino, Sandro Garibaldi, Natale Gatto, Elisabetta Marinelli, Ilaria Murmura, Sonia Paglialunga, Alessio Piana

Savona: Stefano Mai, Brunello Brunetto, Maria Maione, Roberto Sasso Del Verme, Maria Zunato

Imperia: Alessandro Piana, Monica Gatti, Marco Medlin, Mabel Riolfo

La Spezia: Gianmarco Medusei, Lorenzo Brogi, Luigina Cademarchi, Costantino Eretta, Giulia Giorgio

FORZA ITALIA

Genova: Claudio Muzio, Salvatore Alongi, Loredana Arpe, Antonio Bettanini (detto Tonino), Daniele Bonuso, Ubaldo Borchi, Marta Brusoni, Cristina Cafferata, Caterina Fabbrizio (detta Fabrizio), Karunaratne Sujata (detta Susanna), Zelinda Marzo, Vittorio Mazza, Simona Moltedo, Salvatore Muscatello, Antonio Solari, Arianna Viscogliosi

Savona: Pietro Balestra, Eraldo Ciangherotti, Fabrizio Ghione, Valeria Grippo, Doriana Rodino

Imperia: Luigi Sappa (detto Ginetto), Antonio Bissolotti (detto Tonino), Patrizia Badino, Ada Cassini Bistolfi (detta Bistolfi)

La Spezia: Andrea Costa, Fabio Cenerini, Maria Luisa Galbiati, Roberto Italiani, Elisabetta Pellegrini

FRATELLI D'ITALIA

Genova: Stefano Balleari, Carla Bo, Fabrizio Brignole, Cristina Cecconi, Marilina Collatuzzo, Daniela Colombo, Francesco De Benedictis, Cristina Enrico, Simona Ferro, Antonino Gambino (detto Sergio), Paolo Repetto, Giuseppe Rotunno, Augusto Sartori, Danilo Scala, Paola Tassara, Carla Zanoni

Savona: Simona Saccone, Barbara De Stefano, Diego Distilo, Francesco Garofano, Renato Scosceria

Imperia: Giovanni Berrino (detto Gianni), Massimiliano Iacobucci (detto Chicco), Sara Serafini, Veronica Russo

La Spezia: Sauro Manucci (detto Mannucci), Costanza Bianchini, Alessio Binetti, Daniele Picetti, Barbara Ratti

UDC

Genova: Umberto Calcagno, Anna Fragomeno, Nicola Bisso, Simona Arco, Antonio Bottazzi, Maria Concetta Cadiloro, Maurizio Casalegno, Sharlot Mayeline Iglesia, Giovanni De Paoli, Sonia Ingrosso, Massimiliano Marioli, Barbara Sainato, Mariela Francisca Sanchez, Maria Anna Tassoni, Nicola Mario Garzarelli Doria (detto Nicolino)

Savona: Maria Luisa Formato, Rosario Merenda, Monica Pinna, Eugenio Lanfranco, Caterina Pera

Imperia: Maria Luisa Formato, Pietro Mauri, Monica Pinna, Luca Aliprandi

La Spezia: Giovanni De Paoli, Simonetta Cozzani, Roberto Sensoni, Donatella Fini, Domenico Zito

Ferruccio Sansa

Il principale "competitor" di Toti è il giornalista del Fatto Quotidiano sostenuto dalla coalizione giallorossa.

LISTA FERRUCCIO SANSA PRESIDENTE

Genova: Margherita Asquasciati, Fabio Bertoldi, Paula Bongiorni, Selena Candia, Stefano Carbone, Paolo Crosignani, Giacomo D'Alessandro, Maria Camilla De Palma, Flavio Gaggero, Salvatore Garzarelli, Cinzia Pennati, Francesca Piccardo, Enrico Pignone, Anna Cristina Pizzorno, Marco Preve, Emilio Robotti

Savona: Gloria Bardi, Jan Casella, Giovanni Durante, Germano Gadina, Danila Satragno

Imperia: Livia Carli, Gabriella Monaco, Claudio Taverna

La Spezia: Roberto Centi, Laura Dadà, Maria Francesca Lanznaster, Francesca Martini, Enrico Passalacqua

PARTITO DEMOCRATICO - ARTICOLO UNO

Genova: Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi, Patrizia Avagnina, Maria Luisa Biorci, Viola Boero, Silvio Del Buono, Francesca Ferrera, Luigi Gambino, Alberto Pandolfo, Katia Piccardo, Elena Putti, Angelica Radicchi, Pippo Sergio Rossetti, Armando Sanna, Lucina Torretta, Claudio Villa

Savona: Mauro Righello, Alessandra Gemelli, Roberto Arboscello, Ilaria Pietropaolo, Massimo Niero

Imperia: Annina Elena, Andrea Gorlero, Enrico Ioculano, Claudia Regina

La Spezia: Davide Natale, Francesca Castagna, Ilario Agata, Fabrizia Pecunia, Pieraldo Canessa

MOVIMENTO 5 STELLE

Genova: Andrea Boccaccio, Andrea Weiss, Fabio Tosi, Jean François Boudard, Giansandro Rosasco, Rosario Di Mauro, Oscar Giacomo Felice Lapina, Giovanni (detto Gianni) Carangelo, Erika Piterà, Filomena Puppo, Marina Silvestri, Barbara Tronchi, Maria Lina (detta Milly) Zamboni, Roberta Zanardi

Savona: Andrea Melis, Andrea Traverso, Nicoletta Guglielmo, Rodolfo detto Rudy Sanna, Isabella Parini

Imperia: Lorena Andreetto, Antonino (detto Antonello) Barbera, Oscar Romagnone, Maddalena Vernia

La Spezia: Paolo Ugolini, Gabriele Chiono, Marcella Ariodante, Lidia Siri, Diego Catalano

LINEA CONDIVISA

Genova: Gianni Pastorino, Cesira Bertoni, Andrea Cavazza, Antonella Cascione, Alberto Girani, Simona Cosso, Giovanni Pellegrini, Monica Del Portillo Barbero, Gianluca Ravera, Oriana Micheletti, Alessandro Ronchi, Claudia Moreni, Massimo Sotteri, Adriana Picollo, Emanuela Rolla, Alessia Scuto

Savona: Rita Lasagna, Nello Balzano, Claudia Rossi, Giacomo Buscaglia, Dilvo Vannoni

Imperia: Lucio Sardi, Ersilia Ferrante, Rossella Lorenzi, Fabio Ormea

La Spezia: Francesco Battistini, Silvia Gobbetti, Stefania Grisanti, Andrea Licari, Catia Castellani

EUROPA VERDE - DEMOS - CENTRO DEMOCRATICO

Genova: Sebastiano Sciortino, Bruno Vitali, Massimilano Amantini, Angelo Spanò, Emanuela Massa, Yoanka Trencilio, Paolo Aricò, Gaia Pastorelli, Silvana Vernazza, Maurizio Parodi, Angelo Bodra, Danilo Parodi, Michela Di Giorgio, Paola Borelli, Cecilia Sacchi

Savona: Mauro Brunetti, Rossella Braschi, Giuliano Ratti, Annunziata Santoro, Fabio Tanghetti

Imperia: Roberto Amoretti, Erika Barbieri, Sergio D'Aloisio, Chiara Orsetta Giovanna Travers

La Spezia: Andrea Germi, Benedetta Biso, Gianna Marcesini, Paola Tognetti, Bruno Vitali

Aristide Fausto Massardo

A sostegno dell'ex preside della facoltà di Ingegneria c'è un'unica lista, "Massardo Presidente", sostenuta da Italia Viva, Psi e +Europa

Genova: Valter Giuseppe Ferrando, MariaJosè Bruccoleri, Arcangelo Merella, Anna Pettene, Benedetto (detto Bebo) Costa Broccardi, Serafina Funaro, Giuseppe detto Pippo Maggioni, Rossella Banin, Luca Barigione (detto Barisone), Marta Pardini, Rosario Amico, Oriana Moreschini, Franco Elter (detto Marco), Barbara Loretti, Giovanni Beverini, Massimo Riva

Savona: Sara Badano, Barbara Pasquali, Vincenzo Munì, Carlo Frumento, Massimo Giacchero

Imperia: Paola Cristina Consiglio, Roberto Saluzzo, Patrizia Acquista, Valerio Ferrari

La Spezia: Juri Michelucci, Dina Nobili, Alberto Battilani, Paola Roberta Faggioni, Floriana Vettori

Alice Salvatore

L'ex 5 Stelle si presenta con la sua lista "Il Buonsenso" di cui è presidente.

Genova: Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Mario Maturanza, Antonino Alicata, Paola Lercari, Eloisa Zunin,Tullio Rossi

Savona: Alice Salvatore, Marco De Ferrari

Imperia: Marco De Ferrari, Simona Marazzi, Loredana Nocera detta Stella, Michele Genovese

La Spezia: Alice Salvatore, Barbara Fidanza, Vittorio Gasparini, Fausto Zannoni

Marika Cassimatis

L'ex 5 Stelle si presenta in soli due collegi con la lista "Base Costituzionale"

Genova: Marika Cassimatis, Sergio Poggi, Marco Martini, Stefania Asplanato, Andrea Leone, Eleonora Serrati, Pierluigi Gallia, Nadia Gentilini, Cristian Pintus

Imperia: Stefania Asplanato, Pierluigi Gallia, Cristian Pintus, Eleonora Serrati

Giacomo Chiappori

L'ex leghista sindaco di Diano Marina ha deciso di smarcarsi da Toti presentandosi con una sua lista, "Grande Liguria".

Genova: Giacomo Chiappori, Paola Venerito, Gabriele Basso, Monica Anastasia, Remo Benzi, Maria Chiara Figini, Marco Boccardo, Anna Manicone, Giuliano Brighenti, Oriana Bobone, Fersido Censi, Rosa Firpo, Andrea Giorgi, Adriana Forgi, Daniele Deplano, Matteo Ciro Della Bianca

Savona: Oriana Bobone, Giacomo Chiappori, Elisa Ravera, Paolo Bassi, Rosa Firpo

Imperia: Giacomo Chiappori, Luana Marengo, Antonio Carli, Rebecca Manfrin

La Spezia: Evasio Pasini, Valentina Barbieri, Andrea Orlandi, Anna Manicone

Gaetano Russo

Russo si candida con una lista sostenuta da Popolo della Famiglia e Democrazia Cristiana

Savona: Marino Fenocchio, Margherita Ruffino, Maria Dulbecco, Erminia Persico, Franco Melchiorre

Imperia: Giuseppe Iraci Sareri, Maria Dulbecco, Franco Melchiorre, Maria Concetta Giacosa

La Spezia: Gaetano Russo, Catia Maria Bernardini, Maria Patrizia Selvaggi, Paola Maria Giorgi, Luca Molinaro

Carlo Carpi

L'imprenditore si è candidato dal carcere, dove è detenuto da più di un anno per diffamazione, calunnia e stalking contro un magistrato. La sua candidatura è sostenuta dal Gruppo Radicale Adele Faccio. Le sue liste saranno presenti solo a Genova e Imperia

Genova: Gian Piero Buscaglia, Cornelia Matei, Carlo Carpi, Silvana Caracciolo, Paolo Verduci, Giovanna Olivari, Giuseppe Ingrassia, Mariastella Grasso

Imperia: Gian Piero Buscaglia, Cornelia Matei, Carlo Carpi, Silvana Caracciolo

Davide Visigalli

Visigalli si presenta con la lista "Riconquistare l'Italia" solo nei collegi di Genova e La Spezia

Genova: Mirko Melis, Concetta Lentino, Alice Avanzini, Marco Trombino, Anna Negrioli, Gianvittorio Domini, Marina Gotelli, Giuseppe Antonio Durante, Fiorella Amoruso, Sergio Gavino Contu, Michele Durante, Sonia Corrado, Riccardo Cavalli, Giuseppa Tedesco, Gianfrancesco Giordano, Barbara Lumia

La Spezia: Fiorella Amoruso, Gianluigi Colasanto, Marina Gotelli, Pietro Santoro, Giuseppa Tedesco