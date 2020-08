Candidati elezioni regionali 2020: la lista a sostegno di Marika Cassimatis

L'ex 5 Stelle Marika Cassimatis, uscita dal movimento in occasione delle scorse comunali di Genova (quando era uscita vittoriosa dalle "comunarie" ma venne esclusa per decisione di Beppe Grillo a favore di Luca Pirondini) si presenta alle elezioni regionali in Liguria come candidata presidente in soli due collegi, con la lista "Base Costituzionale".

I candidati:

Genova: Marika Cassimatis, Sergio Poggi, Marco Martini, Stefania Asplanato, Andrea Leone, Eleonora Serrati, Pierluigi Gallia, Nadia Gentilini, Cristian Pintus

Imperia: Stefania Asplanato, Pierluigi Gallia, Cristian Pintus, Eleonora Serrati