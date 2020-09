Elezioni, il coronavirus non ferma il voto: alle urne circa il 40% dei liguri

La Liguria al voto per il secondo giorno per la prima volta dall’inizio della pandemia di coronavirus: lunedì 21 settembre i seggi sono aperti sino alle 15, dopo la giornata intera di domenica in cui, alle 23, l’affluenza era del 44,04% per il referendum e del 39,80% per le Regionali.

Per la prima chiamata alle urne dopo il coronavirus è stata adottata una lunga serie di misure di sicurezza: obbligo di indossare la mascherina, di sanificare le mani e le matite e di non assembrarsi all’interno dei seggi.

La domenica di voto, in Liguria, si è conclusa senza particolari criticità. Unica eccezione, quanto accaduto nel seggio 323 di Oregina, che domenica mattina è stato chiuso dopo che il presidente è stato accompagnato in ospedale a causa di una febbre alta e sottoposto a tampone covid.

L’uomo è risultato negativo al tampone, ma il seggio è rimasto chiuso sino a quando i locali non sono stati interamente sanificati e il personale - sia il presidente sia gli scrutatori - non sono stati sostituiti.

Elezioni Liguria, affluenza

L’affluenza in Liguria alle 23 di domenica 20 settembre per il referendum era del 44,04% (facendone la quinta regione italiana in termini di affluenza) e del 39,80% per le Regionali.

Nel corso della giornata, l’affluenza per il referendum è stata del 15,43% alle 12 e del 35,42% alle 19. A Genova alle 12 avevano votato il 15,72% degli aventi diritto, alle 19 il 35,47%, alle 23 il 44,04%.

Per quanto riguarda le Regionali, alle 23, con 234 Comuni andati al voto, l’affluenza era del 39,80 % alle 23. Alle 12 è stata del 13,95%, alle 19 del 32,07%. Guardando nello specifico alle province, a Genova alle 23 ha votato il 40,09% degli aventi diritto, a Imperia il 37,15%, alla Spezia il 39,47%, a Savona il 41,18%.

Elezioni Liguria, per cosa si vota

In Liguria si vota per il Referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e in alcuni Comuni per le Amministrative. Per quanto riguarda il Referendum, votando “sì” si chiede la riduzione del numero di parlamentari, le Regionali sono finalizzate invece a eleggere il nuovo presidente di Regione (Giovanni Toti, candidato unico di centrodestra e leader di Cambiamo, è quello uscente) e il nuovo consiglio regionale.

Per quanto riguarda le Comunali, si elegge il nuovo sindaco a:

- Casella, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Torriglia, Vobbia, Zoagli in provincia di Genova;

- Aquila d’Arroscia, Perinaldo, Pietrabruna, Rocchetta Nervina, Santo Stefano al Mare in provincia di Imperia;

- Lerici e Levanto in provincia di La Spezia;

- Zuccarello in provincia di Savona;

Elezioni in Liguria, come si vota da casa

Il Comune di Genova pga predisposto un vademecum per consentire anche a chi è a casa malato o in quarantena per covid-19 di votare.

Gli elettori genovesi sottoposti a trattamento domiciliare, in isoalmento o in quarantena devono contattare l’Ufficio Elettorale del Comune di Genova.

La richiesta, indispensabile per partecipare al voto, va inviata all’indirizzo e-mail elettorale@comune.genova.it e corredata con:

- Una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’Elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso (vedi modello disponibile sul sito internet del Comune di Genova all’indirizzo https://smart.comune.genova.it/notizie/election-day-20-e-21-settembre-2020-esercizio-del-diritto-di-voto-da-parte-degli-elettori);

- Un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 6 settembre 2020, che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 3, comma 1 del decreto legge 103/2020 (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19). Info e documentazione al link https://www.asl3.liguria.it/archivio-comunicazioni/item/3057-elezioni-2020-voto-a-domicilio-per-gli-elettori-in-quarantena-o-isolamento-domiciliare.html;

- Copia scannerizzata di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente, passaporto).

Per ogni ulteriore informazione si può contattare l’Ufficio Elettorale del Comune di Genova ai numeri di telefono 010 5576829, 010 5576841 e 010 5576846.