Elezioni 20 e 21 settembre, come fare il duplicato della tessera elettorale

Domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 si terranno il referendum costituzionale, le elezioni regionali e il turno ordinario annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. In questa pagina è possibile consultare e scaricare l'elenco dei Comuni liguri che andranno al voto.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 nel rispetto delle misure sanitarie stabilite. Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi a votare presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

Per esercitare il diritto di voto, insieme alla tessera elettorale, l'elettore dovrà esibire un documento di riconoscimento.

I documenti scaduti dal 01/01/2020 mantengono validità fino al 31/12/2020. Per il rinnovo della carta di identità e per il duplicato della tessera elettorale è possibile rivolgersi agli sportelli di corso Torino previo appuntamento tramite agenda digitale fino al 17 settembre oppure agli sportelli Municipali previo appuntamento telefonico o tramite email (https://smart.comune.genova.it/municipi) fino al 18 settembre.

Successivamente alle date sopra indicate

Orario prolungato

(solo per carte di identità per adulti e tessere elettorali)

Ufficio elettorale - Ufficio anagrafe - corso Torino 11

venerdì 18 settembre dalle 8.10 alle 18

sabato 19 settembre dalle 8:10 alle 18

domenica 20 settembre dalle 7 alle 23

lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15

Uffici dei Municipi

sabato 19 settembre dalle 8.10 alle 12.30

domenica 20 settembre dalle 7 alle 23

lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15

Indirizzi degli uffici municipali

Municipio I - Centro Est - Piazza Santa Fede, 6

Municipio Ii - Centro Ovest - Via Sampierdarena, 34

Municipio Iii - Bassa Valbisagno - Piazza Manzoni, 1

Municipio Iv - Media Valbisagno - Piazza Dell’olmo, 3

Municipio V - Valpolcevera - Piazza Durazzo Pallavicini, 6 A

Municipio V - Valpolcevera - Via Guido Poli, 12

Municipio Vi - Medio Ponente - Via Sestri, 34

Municipio Vi - Medio Ponente - Viale Narisano, 14

Municipio Vii - Ponente - Via Ignazio Pallavicini, 5

Municipio Vii - Ponente - Piazza Giuseppe Bignami, 4

Municipio Vii - Ponente - Piazza Sebastiano Gaggero, 2

Municipio Ix - Levante - Piazza Ippolito Nievo, 1.