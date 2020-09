Elezioni, seggi aperti: la diretta

Questa mattina alle 7 si sono aperti i seggi per le elezioni del presidente della Regione e del Consiglio regionale della Liguria e per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Le votazioni si svolgeranno in due giornate: oggi, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. I dati sull'affluenza verranno diffusi domenica alle ore 12, alle 19 e alle 23. Poi lunedì alle 15 si avranno i dati definitivi. Alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio e cominceranno ad arrivare i primi exit poll e le prime proiezioni, fino ai risultati definitivi.

Sono 1.341.362 gli elettori liguri chiamati alle urne. Sul totale degli aventi diritto sono 702.083 le donne e 639.279 gli uomini: un numero sostanzialmente in linea con quello del 2015, quando gli elettori erano 1.357.540. Si vota anche per eleggere il sindaco in otto comuni della provincia di Genova. Si tratta di Casella, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Torriglia, Vobbia e Zoagli.

L'elettore deve presentarsi al seggio munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento: i documenti di identità scaduti quest'anno hanno validità prorogata fino al 31/12/2020. In caso di necessità (esaurimento spazi, smarrimento, furto, ecc.) l'elettore potrà procurarsi una nuova tessera, recandosi presso gli uffici di corso Torino 11 o presso quelli municipali.

Da venerdì 18 settembre è possibile accedere agli uffici senza prenotazione: per diminuire i tempi di attesa ed evitare assembramenti, sono state già aumentate le postazioni di rilascio tessere ad accesso libero. In corso Torino gli uffici saranno aperti venerdì 18 e sabato 19 settembre con orario prolungato e continuato dalle ore 8,10 alle ore 18; domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15.

Come fare il duplicato della tessera elettorale

Gli Uffici municipali osserveranno i seguenti orari: sabato 19 settembre dalle ore 8,10 alle ore 12,30, domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15.

Le sedi degli uffici municipali

Municipio I - Centro Est - Piazza Santa Fede, 6

Municipio Ii - Centro Ovest - Via Sampierdarena, 34

Municipio Iii - Bassa Valbisagno - Piazza Manzoni, 1

Municipio Iv - Media Valbisagno - Piazza Dell’olmo, 3

Municipio V - Valpolcevera - Piazza Durazzo Pallavicini, 6 A

Municipio V - Valpolcevera - Via Guido Poli, 12

Municipio Vi - Medio Ponente - Via Sestri, 34

Municipio Vi - Medio Ponente - Viale Narisano, 14

Municipio Vii - Ponente - Via Ignazio Pallavicini, 5

Municipio Vii - Ponente - Piazza Giuseppe Bignami, 4

Municipio Vii - Ponente - Piazza Sebastiano Gaggero, 2

Municipio Ix - Levante - Piazza Ippolito Nievo, 1.

Modalità di voto

La scheda per il Referendum è di colore azzurro: trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, tracciando un segno sul SI l'elettore esprime l'intenzione di approvare la legge per la riduzione del numero dei Parlamentari, tracciando un segno sul NO esprime invece l'intenzione di respingere la legge.

La scheda delle elezioni regionali è di colore rosa. L'elettore troverà nella scheda i nominativi dei dieci candidati alla presidenza della Regione accompagnati dalle relative liste provinciali di sostegno. Per due dei dieci candidati non è indicata alcuna lista provinciale. È ammesso il voto disgiunto (è possibile cioè votare per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle che lo sostengono). La legge regionale n. 18/2020 ha introdotto la parità di genere: se l'elettore esprime due preferenze, devono essere date a candidati di sesso differente, in caso contrario la seconda preferenza espressa viene annullata.

Le operazioni di spoglio inizieranno dopo le ore 15 di lunedì 21 settembre 2020 con il referendum, cui seguirà lo spoglio delle regionali. I risultati comunicati da ciascuna sezione elettorale saranno visibili sul sito del Comune di Genova.

Coronavirus: le misure adottate per votare in sicurezza

A tutela della salute e della sicurezza degli elettori e delle persone impegnate nelle attività ai seggi e per evitare assembramenti, sono adottate le seguenti misure di prevenzione. Presso le sedi di seggio sono affisse locandine contenenti i comportamenti da seguire da parte degli elettori.

Nelle strutture con almeno 5 seggi, gli elettori potranno essere invitati a sostare in apposite aree esterne, mantenendo la distanza di almeno un metro: le aree saranno presidiate nelle ore di maggior afflusso da Volontari della Protezione Civile. All’ingresso, gli elettori dovranno indossare la mascherina e igienizzare le mani utilizzando i gel messi a disposizione. La segnaletica orizzontale/verticale indica i percorsi da seguire.

Prima dell’accesso alla propria sezione di voto, l’elettore dovrà ripetere l’operazione di igienizzazione delle mani; l’elettore è invitato, a distanza di almeno due metri dai componenti del seggio, ad abbassare la mascherina il tempo necessario ad effettuare l’identificazione; l’elettore inserisce direttamente nell’urna le schede votate e all’uscita dal seggio è invitato ad un’altra igienizzazione delle mani. Nel corso delle giornate di voto sono previste periodiche pulizie di locali, cabine, ecc.

Alcuni dati sulla macchina organizzativa comunale

Sono stati nominati 669 presidenti di seggio, di cui 16 per i seggi speciali, 2.644 scrutatori. Sono 420 le sostituzioni di scrutatori effettuate. Per assicurare il funzionamento della macchina elettorale e delle attrezzature informatiche, telefoniche, di strutture e impianti sono impegnati dipendenti con diverse professionalità delle varie Direzioni comunali, ai quali si affiancano 250 volontari di Protezione Civile, agenti e pattuglie di Polizia Locale e altre Forze dell’Ordine all’interno dei plessi.

È previsto, un servizio di trasporto gratuito per agevolare il raggiungimento dei seggi, nei seguenti istituti scolastici di Genova:

Municipio Centro Ovest

Scuola primaria Taviani (corso Martinetti 77G):

il servizio sarà garantito dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 di domenica 20 settembre e dalle ore 8 alle 14 di lunedì 21 settembre con partenza da corso Martinetti fino all’ingresso della scuola.

Municipio Bassa Val Bisagno

Scuola primaria Fontanarossa (Via Ginestrato 11):

il servizio sarà garantito dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 di domenica 20 settembre e dalle ore 8 alle 14 di lunedì 21 settembre con partenza dal parcheggio di via Pinetti (di fronte al civ. 66) al cortile superiore della scuola.

Municipio Ponente

Scuola primaria Fabbriche (Via delle Fabbriche 180):

il servizio sarà garantito dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 di domenica 20 settembre e dalle ore 8 alle 14 di lunedì 21 settembre con partenza da via Fiorino 9 all’ ingresso della scuola.

Municipio Medio Levante

Scuola Sec.I grado Doria-Pascoli:

il servizio sarà garantito dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 di domenica 20 settembre e dalle ore 8 alle 14 di lunedì 21 settembre da e per piazza Palermo 13 a via Nizza 5.