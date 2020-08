Elezioni Regionali 2020, i candidati della lista del Movimento 5 Stelle

In vista delle elezioni regionali in Liguria del 20 e 21 settembre, il Movimento 5 Stelle ha presentato la sua lista in appoggio alla candidatura di Ferruccio Sansa a presidente della Regione.

Candidati lista Movimento 5 Stelle

Circoscrizione di Genova

Andrea Boccaccio, Andrea Weiss, Fabio Tosi, Jean-François Boudard, Giansandro Rosasco, Rosario di Mauro, Oscar Lapina, Giovanni Carangelo, Filomena Puppo, Marina Silvestri, Barbara Tronchi, Maria Lina Zamboni, Roberta Zanardi.

Circoscrizione di Savona

Andrea Melis, Andrea Traverso, Rodolfo Sanna, Isabella Parini.

Circoscrizione di Imperia

Lorena Andreetto, Oscar Romagnone, Maddalena Vernia

Circoscrizione di La Spezia

Paolo Ugolini, Gabriele Chiono, Marcella Ariodante, Diego Catalano, Lidia Siri.