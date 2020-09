Regionali, comunali e referendum: l'affluenza alle ore 19

I primi dati relativi all'affluenza in occasione delle elezioni regionali in Liguria e per quanto riguarda il referendum costituzionale e gli otto comuni della provincia di Genova al voto per eleggere il sindaco sono stati pubblicati alle 12 di domenica 20 settembre. La seconda rilevazione è attesa per le 19, ma bisogna attendere i risultati da tutti i seggi.

Le operazioni di voto si svolgeranno oggi dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Per il referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari non c'è quorum.

Sono 1.341.362 gli elettori liguri chiamati alle urne. Sul totale degli aventi diritto sono 702.083 le donne e 639.279 gli uomini: un numero sostanzialmente in linea con quello del 2015, quando gli elettori erano 1.357.540. Si vota anche per eleggere il sindaco in otto comuni della provincia di Genova. Si tratta di Casella, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Torriglia, Vobbia e Zoagli.

L'elettore deve presentarsi al seggio munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento: i documenti di identità scaduti quest'anno hanno validità prorogata fino al 31/12/2020. In caso di necessità (esaurimento spazi, smarrimento, furto, ecc.) l'elettore potrà procurarsi una nuova tessera, recandosi presso gli uffici di corso Torino 11 o presso quelli municipali.

Affluenza referendum ore 19 in provincia di Genova

35,84% (dato definitivo)

Affluenza regionali ore 19

32,07% (dato definitivo)

Affluenza comunali ore 19 in provincia di Genova

34,79% (dato definitivo).