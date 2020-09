Regionali, comunali e referendum: l'affluenza alla chiusura dei seggi

I dati relativi all'affluenza in occasione delle elezioni regionali in Liguria e per quanto riguarda il referendum costituzionale e gli otto comuni della provincia di Genova al voto per eleggere il sindaco sono stati pubblicati alle 12, alle 19 e alle 23 di domenica 20 settembre.

Alle 15 di oggi si concludono le operazioni di voto e inizia lo spoglio, prima per quanto riguarda il referendum e poi per regionali e comunali (per i risultati, cliccare sui link).

Sono 1.341.362 gli elettori liguri chiamati alle urne. Sul totale degli aventi diritto sono 702.083 le donne e 639.279 gli uomini: un numero sostanzialmente in linea con quello del 2015, quando gli elettori erano 1.357.540. Si vota anche per eleggere il sindaco in otto comuni della provincia di Genova. Si tratta di Casella, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Torriglia, Vobbia e Zoagli.

Affluenza referendum definitiva in provincia di Genova

60,62% (dato provvisorio)

Affluenza regionali definitiva

53,12% (dato provvisorio)

Affluenza comunali definitiva in provincia di Genova

56,07% (dato provvisorio).