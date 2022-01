Quirinale: tra i più votati il genovese Cassinelli. Il toto-nomi

Il deputato genovese Roberto Cassinelli è stato tra i più votati nei primi due scrutini per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, due tornate di votazioni in cui hanno prevalso le schede bianche, con i principali schieramenti politici ancora alla ricerca di una quadra per il dopo Mattarella.

Roberto Cassinelli, avvocato di 65 anni eletto con Forza Italia, ha ottenuto sette preferenze al primo scrutinio di lunedì 24 gennaio ed è salito a 17 nel secondo di martedì 25 gennaio, meglio di lui solo il presidente uscente Sergio Mattarella, Paolo Maddalena (entrambi con 39 voti) e il deputato Renzo Tondo (18). In entrambe le votazioni hanno prevalso le schede bianche, rispettivamente 672 e 527.

Come noto nelle prime tre votazioni serve la maggioranza dei due terzi per eleggere il Presidente della Repubblica (ovvero 673 voti), dalla quarta basta invece la maggioranza assoluta, pari a 505 voti. Oggi, mercoledì 26 gennaio 2022 alle ore 11 è iniziata la terza votazione che, molto probabilmente, finirà ancora con una fumata nera. Da giovedì 27 gennaio 2022, infine, scenderà il quorum e si alzeranno le probabilità di elezione del nuovo capo dello Stato. Il centrodestra ha proposto tre nomi, ovvero quelli di Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio, ma non sembrano tra i papabili, i nomi più caldi rimangono quello della presidente del Senato Elisabetta Casellati, dell'attuale premier Mario Draghi, della Guardasigilli Marta Cartabia e di Pier Ferdinando Casini.