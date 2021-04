Elezioni Perù, quando e dove votare a Genova

Domenica 11 aprile non si terrà solo il ballottaggio alle elezioni presidenziali dell'Ecuador, bensì anche le elezioni generali della Repubblica del Perù. Come nel caso dell'Ecuador, anche per i cittadini peruviani sarà messo a disposizione un luogo a Genova per votare, cioè l'istituto Don Bosco in via San Giovanni Bosco 14 r, Sampierdarena. Si voterà dalle 8 fino alle 16 solo in Italia, perché in Perù si voterà fino alle 19.

Possono votare a Genova i cittadini peruviani il cui ultimo documento di identità nazionale (Dni) contiene un indirizzo nelle città della Regione Liguria e il cui cambio di indirizzo nel loro Dni è stato elaborato dall'Onpe e rilasciato prima dell'11 aprile, data di chiusura del registro elettorale.

Ma chi verrà eletto l'11 aprile? Si tratta delle elezioni generali per l'elezione del Presidente della Repubblica e dei Vice Presidenti, nonché dei membri del Congresso della Repubblica e del Parlamento Andino. E per la prima volta nella storia della Repubblica del Perù, la comunità peruviana all'estero potrà eleggere due persone che le rappresenteranno nel nuovo Congresso.