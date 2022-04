Comunali, Crucioli presenta i candidati, il capolista è uno scienziato del Cnr: "Non siamo terrapiattisti"

La prima lista ufficialmente presentata in vista delle prossime elezioni amministrative a Genova è quella di 'Uniti per la Costituzione' che candida al ruolo di primo cittadino il senatore Mattia Crucioli. È appoggiata dall'Alternativa, Italexit, Ancora Italia, Riconquistare l'Italia e Partito comunista.

Il capolista sarà Gianmarco Veruggio, ricercatore del Cnr, tra i fondatori della scuola di robotica. "L'abbiamo scelto - ha spiegato il candidato sindaco - per rispondere a chi ci indica come no vax, terrapiattisti e persone che dicono 'no a tutto', che è un po' l'etichetta che molti vogliono darci. Per mettere subito in chiaro che per noi la scienza è qualcosa di fondamentale, che però va considerata anche in chiave di dubbio, declinata in prova e controprova e non di verità assoluta. Per questo motivo abbiamo scelto uno scienziato che a livello genovese non possa essere tacciato come terrapiattista. Abbiamo trovato un brillante scienziato e ricercatore che ha scelto di rimanere a Genova, nonostante postesse andare in qualsiasi città del mondo. Un cervello in lotta e non in fuga".

La più giovane candidata in lista è invece una cameriera precaria di 20 anni, Francesca Gropplero, c'è anche il 22enne Leonardo Sinigaglia, studente universitario e già portavoce di Libera Piazza Genova, il movimento che ogni sabato protesta contro l'introduzione del green pass e l'obbligo vaccinale. Su 40 aspiranti consiglieri in lista 16 sono stati scelti in piazza con il metodo dei caucus, termine con cui negli Stati Uniti e in alcuni paesi del Commonwealth si indicano le assemblee in cui vengono prese decisioni o scelti i candidati per le cariche politiche, anche per le elezioni presidenziali. Il primo sabato di selezione a Genova ha coinvolto circa 300 persone. Sono 22 le donne e 18 gli uomini, l'età media si stanzia intorno ai 40 anni, cinque i candidati sotto i 30.

"Siamo opposizione a tutto ciò che rappresenta il governo Draghi- ha spiegato Crucioli - dalla politica interventista nella guerra Ucraina all'aumento della spesa militare. Anche a livello locale siamo contro il partito unico che ha candidato da una parte Marco Bucci e, dall'altra, Ariel Dello Strologo. Rivendichiamo più trasparenza e ascolto del territorio, centralità ai temi della salute e dell'ambiente, no alla cementificazione a favore di pochi, recupero della socialità e di strumenti di democrazia diretta".

Mattia Crucioli ha anche spiegato che in caso di elezione a sindaco lascerebbe il ruolo di senatore, se venisse invece eletto come consigliere comunale, in assenza di incompatibilità, verificherebbe nel concreto la possibilità di svolgere entrambi i ruoli.