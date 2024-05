Ipotesi elezioni anticipate: chi potrebbe correre per il centrodestra

Mentre sul fronte dei progressisti è già da tempo che il dibattito sulle prossime regionali è aperto, con l'ex ministro Andrea Orlando per ora in pole position e Linea Condivisa che ha lanciato un appello al confronto per decidere uniti, anche nel centrodestra iniziano a circolare nomi. Nomi che, in caso di dimissioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti attualmente agli arresti domiciliari, potrebbero correre alle eventuali elezioni anticipate che si terrebbero il prossimo autunno.

La linea intanto è arrivata dalla premier Giorgia Meloni che, nei giorni scorsi, si è esposta per la prima volta sul caso dicendo di voler attendere la versione dei fatti di Toti (ma ancora non c'è una data per il suo nuovo interrogatorio). Questo ufficialmente. Ma dietro le quinte anche il centrodestra inizia a lavorare per non arrivare impreparato alle eventuali elezioni anticipate. I segnali d'altronde sono già arrivati: anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che sembrava inizialmente difendere Toti a spada tratta, ha chiarito che "non si può governare stando ai domiciliari". Oggi è la volta di Claudio Scajola, sindaco di Imperia ed ex ministro dell'Interno: "Non si può stare un anno così, e neppure qualche mese. I finanziamenti del Pnrr non si possono rimandare, sono legati a scadenze precise. Possiamo permetterci il rischio di vanificarli?" ha detto in un'intervista al Corriere della Sera.

Ma quali nomi potrebbero scendere in campo per il centrodestra, in caso di elezioni anticipate? Scajola ha escluso di poter essere lui l'eventuale candidato, per non lasciare la sua città - che sta attualmente amministrando - e la sua famiglia. Nelle scorse ore è arrivato anche il "niet" del sindaco di Genova Marco Bucci, che ha detto di voler proseguire con il suo mandato di primo cittadino. Prima del "terremoto" giudiziario si parlava di Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, considerata però ora troppo vicina a Toti. Tra i nomi nuovi, invece, c'è Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo che si avvicina alla chiusura del secondo mandato, ma si parla anche di Massimo Nicolò, ex vicesindaco di Genova.