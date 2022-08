Politiche 2022, ricorsi respinti per le liste bocciate: fuori Forza Nuova, No greenpass e Partito animalista

La Corte d'Appello ha deciso chi sarà ammesso alle consultazioni elettorali. E da sinistra a destra ci sono bocciature sia per la camera, sia per il senato. Non solo, le liste che hanno fatto ricorso hanno già ricevuto la risposta: "respinto".

A Genova sono state ricusate sette liste per il senato e quattro per la camera. Nel dettaglio, al senato: Alternativa per l'Italia-No greenpass, Forza Nuova, Partito animalista Ucdl-dieci volte meglio, Destre Unite, Gilet arancioni-Unione cattolica italiana, Partito Comunista Italiano Pci, Referendum e democrazia.

Hanno presentato le loro controdeduzioni: Alternativa per l'Italia-No greenpass e il Partito animalista, per la camera. Alternativa per l'Italia-No greenpass, Partito animalista e Destre Unite. Tutti i ricorsi sono stati respinti con sentenza definitiva.