Elezioni 2023: tre Comuni al voto, tutti i candidati

Sono 23 i Comuni chiamati al voto in Liguria per le elezioni amministrative che si svolgeranno tra domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, tre di questi fanno parte della Città Metropolitana di Genova: Camogli, Montoggio e Sestri Levante. Solo Sestri Levante supera i 15mila abitanti (16.995 gli aventi diritto al voto) e, quindi, è l'unico Comune in cui, se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta dei voti validi, si procederà con il ballottaggio due settimane dopo. Urne aperte domenica 14 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedi 15 maggio dalle 7 alle 15.

Elezioni amministrative 2023: dove si vota in Liguria

Città Metropolitana di Genova: Camogli, Montoggio e Sestri Levante;

Provincia di Savona: Alassio, Carcare, Cengio, Ceriale, Laigueglia, Rialto e Sassello;

Provincia di Imperia: Imperia, Aurigo, Bordighera, Cosio, Montalto Carpasio, Pieve di Teco, Triora, Vallecrosia e Ventimiglia;

Provincia della Spezia: Carro, Maissana, Portovenere, Sarzana.

Sono 4 i Comuni con più di 15mila residenti: Imperia (unico capoluogo di Provincia), Ventimiglia, Sarzana e Sestri Levante. Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio.

Elezioni Sestri Levante 2023, chi sono i candidati

Sette i candidati sindaco in corsa a Sestri Levante, tutti uomini: Francesco Muzio, Giorgio Calabrò, Gian Franco Scartabelli, Nicola Rollando, Francesco Solinas, Diego Pistacchi, Marcello Massucco, sostenuti da 15 liste con 240 candidati.

Marcello Massucco può contare sull'appoggio di cinque liste: Sestri in movimento (qui i candidati), Sinistra in Comune (qui i candidati), Sestri un passo avanti (qui i candidati), Progresso per Sestri (qui i candidati) e Partecip@ttiva (qui i candidati).

Diego Pistacchi ha dalla sua tre liste: Pistacchi sindaco (qui tutti i candidati), che unisce i candidati di Unione di centro, Forza Italia e Lega, Sestriamo Pistacchi sindaco (qui tutti i candidati) e Fratelli d'Italia (qui tutti i candidati).

Francesco Solinas può contare sull'appoggio delle liste Sestri per tutti - dal mare alle frazioni (qui i candidati), Noi con Solinas sindaco per Sestri Levante (qui i candidati) e Francesco Solinas sindaco per Sestri Levante (qui i candidati).

Una lista per ciascuno per Nicola Rollando (Unione Popolare), Gianfranco Scartabelli (Segesta Domani), Giorgio Calabrò (Sestri al Centro) e Francesco Muzio (Noi con Te Sestri Levante).

Elezioni Montoggio 2023, chi sono i candidati

Tre i candidati sindaco in corsa a Montoggio, due donne e un uomo: Sabrina Ogemini, nata a Genova il 16 agosto 1968, sostenuta dalla lista civica Montoggio anch'io (qui tutti i candidati); Faustino Mauro Fantoni, nato a Genova il 3 marzo 1942, sostenuto dalla lista Montoggio insieme (qui tutti i candidati); Ada D'Onofrio, nata a Sparanise (Ce) il 16 luglio 1956, con la lista civica Ada D'Onofrio sindaco Progetto comune Montoggio (qui tutti i candidati).

Elezioni Camogli 2023, chi sono i candidati

Tre i candidati sindaco in corsa a Camogli, tutti uomini: Maurizio Castagna, nato a Ortonovo il 2 marzo 1948, sostenuto dalla lista Camogli futura (qui tutti i candidati); Giovanni Anelli, nato a Camogli il 17 febbraio 1959, per Lista civica per la nostra città (qui tutti i candidati); Giuseppe Maggioni, nato a Genova il 15 marzo 1964, sostenuto dalla lista Camogli Civica (qui tutti i candidati).