Crollo in una scuola di Sampierdarena e "periferie trascurate", polemiche in consiglio comunale

Il tema dell'edilizia scolastica approda in consiglio comunale dopo il crollo di una porzione di controsoffitto in un'aula della succursale della scuola media Barabino al centro civico Buranello di Sampierdarena, episodio avvenuto fortunatamente nella notte o comunque prima che gli studenti entrassero in aula nella giornata di mercoledì 26 aprile 2023. La scuola è rimasta chiusa giovedì 27 aprile e c'è stato un sopralluogo del vicesindaco Pietro Piciocchi insieme al presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, la procura ha anche aperto un modello 45 su iniziativa del procuratore. Al momento non c'è un'ipotesi di reato e non ci sono indagati, verranno però svolti accertamenti.

Il Partito Democratico attacca: "Periferie trascurate"

L'argomento è approdato in Sala Rossa attraverso un articolo 55 presentato dal Partito Democratico, il capogruppo Simone D'Angelo spiega: "Non è stata una tragedia perché il crollo è avvenuto con la scuola chiusa, ma secondo noi l'amministrazione comunale deve dare garanzie a genitori, famiglie e alunni. Bisogna riflettere sulle condizioni degli edifici scolastici della città e vogliamo anche accendere i riflettori sulle periferie sociali, troppo spesso trascurate. Gli edifici che presentano maggiori criticità si trovano proprio in queste zone, il Comune deve garantire un servizio pubblico di qualità in tutta Genova".

Crucioli: "Temo che le scuole siano ammalorate in tutta la città"

Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione prende parzialmente le distanze: "Questo è un campanello d'allarme grave, ma non credo che le strutture scolastiche siano peggiori in alcuni quartieri e nelle periferie, io temo che siano ammalorate in maniera uniforme su tutto il territorio genovese. Prima di spendere i soldi in opere inutili come la funivia o per lo spostamento dei depositi chimici chiedo che vengano utilizzati per mettere in cima alla lista delle priorità la sicurezza dei nostri ragazzi".

Le voci del centrodestra: "Anni di incuria con le amministrazioni precedenti"

Sul fronte del centrodestra Paolo Gozzi, capogruppo di Vince Genova, sottolinea i problemi che si trascinano da troppi anni: "Ha fatto bene il vicesindaco Piciocchi ad assumersi la responsabilità, questa giunta sta cercando di lasciarsi alle spalle anni e anni di incuria, vizio locale, ma anche nazionale". Concorda anche Nicholas Gandolfo di Liguria al Centro: "Sarà importante affrontare a 360 gradi il tema dell'edilizia scolastica in una commissione, ma parliamoci chiaro, i problemi sono più vecchi, le amministrazioni precedenti per anni sono andati avanti, come si dice a Genova, per 'tapulli'. Ben vengano i fondi Pnrr e ben venga il volere politico di utilizzarli per effettuare una riqualificazione che riteniamo fondamentale. Diciamo però 'no' alle strumentalizzazioni territoriali". Rimanendo nell'ambito della maggioranza Federico Barbieri di Genova Domani ricorda che "Si deve andare oltre al ragionamento locale, questo è un problema nazionale che affligge tutto il Paese. Servono interventi e fondi dallo Stato".

Il dibattito in aula, voci dall'opposizione

Tornando ai consiglieri di opposizione Monica Russo del Partito Democratico torna sul tema delle periferie: "Il fatto che sia avvenuto a Sampierdarena - sostiene - colloca questo episodio grave in una delle zone della città che vengono trascurate. Io non penso gli edifici siano tutti nelle stesse condizioni, sentiamo parlare di una rigenerazione che non esiste, ci sono continue servitù e manca persino la sicurezza per i nostri ragazzi. Mi auguro una risposta forte e interventi proprio nei quartieri che più di altri stanno soffrendo". Filippo Bruzzone della Lista Rosso Verde attacca invece la giunta sulle tempistiche della commissione sull'edilizia scolastica: "Chiesta a settembre e calendarizzata a marzo, tra l'altro senza aver poi avuto notizie su cronoprogramma e criteri di priorità delle scuole". Infine Fabio Ceraudo del Movimento 5 Stelle: "Bisogna correre ai ripari con un piano strutturale di riqualificazione edilizia dei plessi scolastici che va oltre i fondi del Pnrr, già in commissione abbiamo rilevato delle anomalie sulla gestione della ricollocazione dei ragazzi. Sul caso specifico non diamo colpe perché sarebbe strumentale, lo scorso anno il Municipio Centro Ovest ha fatto 300 interventi, di cui 44 proprio in quel plesso, questo testimonia la gravità della situazione".

Il vicesindaco Piciocchi: "Respingo discriminazione territoriale, l'edilizia scolastica è priorità assoluta"

Per la giunta il vicesindaco e assessore Pietro Piciocchi risponde presentando anche alcuni dati: "Mi sono preso la responsabilità su un episodio grave e che non doveva accadere, ma respingo i discorsi su una presunta discriminazione territoriale nella selezione delle scuole coinvolte dagli interventi del Pnrr. Per questa giunta la città non ha periferie e ogni delegazione ha lo stesso livello di attenzione da parte nostra. L'edilizia scolastica è la priorità assoluta della programmazione dei lavori pubblici del Comune di Genova e in questi anni sono stati fatti tanti interventi, come testimoniano le cifre impiegate, in crescita continua. Dal milione e 530mila euro del 2015 si è passati a circa 3,8 milioni nel 2016, più di 11 milioni nel 2021, 15,2 nel 2022 e poi ancora in previsione per il 2023 35,3 milioni, per il 2024 25,2 milioni e nel 2025, anno a cui arriva la programmazione, 9,3 milioni. E si tratta di cifre che riguardano tutto il territorio della città per interventi strutturali e verso un potenziamento dell'offerta con sei tra nuovi asili e scuole dell'infanzia. Su questo argomento non c'è disimpegno da parte dell'amministrazione comunale, ci tengo a ribadirlo".