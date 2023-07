Ecovan e gestione rifiuti a Sampierdarena, Russo (Pd): "Troppe carenze"

Con tre piazze in funzione, di cui due attive ogni 15 giorni, il centro ovest è l'ultimo municipio di Genova per copertura del servizio Ecovan di Amiu, che ritira i rifiuti ingombranti. A denunciarlo, la consigliera comunale Pd Monica Russo che ricorda che il 28 marzo il consiglio comunale aveva approvato una sua mozi9one che prevedeva l'implementazione de servizio a Sampierdarena e San Teodoro.

Ma niente pare essere cambiato: “Per questo oggi, a distanza di oltre tre mesi dall’approvazione del documento - spiega Russo - ho depositato un’interpellanza urgente volta a far luce sull’immobilismo del Comune in tal senso. Il problema e? forte e sentito sul territorio, e i dati diffusi recentemente in commissione dalla partecipata rafforzano l’urgenza: ultimo per Ecovan attivi, il centro ovest e? infatti in parallelo il terzo municipio di Genova per numero di conferimenti (51,9 tonnellate)”.

Dagli Ecovan ai ‘cassonetti intelligenti’, la consigliera aggiunge: “Dai dati che sono riuscita a reperire Sampierdarena risulterebbe esclusa dai quartieri cittadini in cui si prevede, nel 2023, l’installazione dei nuovi cassonetti. Un vuoto che, mi auguro, sia solo ‘di comunicazione’: per questo ritengo piu? che mai urgente e opportuno che Comune e Amiu rendano noto il cronoprogramma preciso delle installazioni previste in citta? da qui a inizio 2024 (data in cui piu? volte e? stato garantito il completamento del progetto) e in caso di assenza di installazioni previste a Sampierdarena, chiariscano anche il perche? di tale scelta”.