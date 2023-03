L'ex mercato ittico di piazza Cavour e quei due nuovi volumi fuori dalla struttura

Cosa sono i due nuovi volumi in costruzione collegati alla riqualificazione dell'ex mercato ittico di piazza Cavour?

La domanda in consiglio comunale l'ha posta Claudio Villa (Pd). Il consigliere ha interpellato sindaco e giunta e a rispondere è stata l'assessora Paola Bordilli: "I lavori dei manufatti esterni, gli unici fuori dalla struttura, sono in fase conclusiva. Sono cabine a servizio del quartiere, precedentemente nascoste in quanto rimanevano all’interno della struttura".

La nuova collocazione è stata scelta "in quanto più fruibile dal quartiere. La versione visibile attualmente, non sarà quella definitiva. Manca infatti la finitura che prevede una copertura in acciaio capace di fornire una schermatura totale. I lavori sono mirati a mantenere la struttura storica anche all’interno dove abbiamo lavorato per mantenere il mosaico di Pietro Dodero".