Raccolta sangue, postazione a Tursi con politici e dipendenti pubblici: "Per dare l'esempio"

Stamattina, venerdì 17 febbraio 2023, i dipendenti di Palazzo Tursi, gli assessori e i consiglieri comunali sono stati invitati a donare il sangue presso l’unità mobile allestita di fronte al palazzo del Comune in via Garibaldi, dalla sezione genovese della Federazione italiana associazioni donatori di sangue. L’iniziativa, coordinata dal presidente di Fidas Genova Andrea Grande, è stata promossa dalla presidenza del Consiglio comunale di Genova e il sangue raccolto sarà trasportato al centro trasfusionale dell’Ospedale San Martino.

"Come presidente del Consiglio comunale - afferma Carmelo Cassibba - ho voluto riprendere quest’iniziativa a cui tengo particolarmente. Donare il sangue è tra i più alti gesti di altruismo e umanità. In quanto dipendenti e rappresentanti della pubblica amministrazione dobbiamo per primi dare l’esempio affinché, la donazione del sangue, diventi sempre di più un’usanza abituale tra i cittadini".

"Un’iniziativa lodevole, che quest’anno abbiamo allargato anche ai dipendenti del Comune di Genova con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione, un atto di generosità e di spirito civico che non costa nulla a chi lo compie, ma che può essere determinante per salvare vite umane - commenta l’assessore al Personale Marta Brusoni - Donare sangue è il primo grande passo per far parte di una comunità solidale e, come amministrazione, credo sia giusto sostenere e incentivare iniziative come quella di oggi".