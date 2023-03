Stop al fumo all'aperto, cosa cambia e reazioni

Il governo pensa a una nuova stretta sul fumo con divieti anche all'aperto sia per le tradizionali 'bionde' che per le sigarette elettroniche. Come spiega Today.it non si potrebbe più fumare né 'svapare' ai tavoli all'aperto di bar e ristoranti e nemmeno alle fermate all'aperto di metro, bus, treni e traghetti. Per tavoli e tavolini esterni si dovrebbero creare aree riservate. Il divieto totale di fumo entrerebbe in vigore anche nei parchi, se ci sono donne in gravidanza o bambini nel raggio di due metri. Insomma, una stretta totale. Addio anche alle salette riservate negli aeroporti.

L'ipotesi del ministero della salute non convince però il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "In tutta franchezza - scrive sui social - credo che ci siano altre urgenze da affrontare in questo Paese. E credo anche che ci sia un limite alla possibilità di ridurre le scelte altrui. Perché la libertà di uno finisce dove comincia quella di un altro. Allora una sigaretta in una stanza chiusa limita la libertà altrui di non respirare fumo, una sigaretta in una piazza lontano dagli altri riguarda solo la libertà di chi la fuma, pur sapendo che fa male. Occupiamoci prima di tutto dei problemi più urgenti dell'Italia".

Al momento si tratta solo di un ipotesi e non dovrebbe esserci alcun decreto legge, forse si procederà con un disegno di legge, che prevede un iter lungo e complesso con il coinvolgimento del parlamento ed equilibri non semplici da trovare. Anche perché sono molti, nella maggioranza, a essere perplessi. Tra i contrari, per esempio, il segretario della Lega Matteo Salvini, che già contesta l'eventuale inserimento delle 'e-cig' : "Le sigarette elettroniche - scrive - stanno aiutando tanta gente ad abbandonare quelle normali. Da ex fumatore che ha smesso 4 anni fa, il divieto di fumarle all'aperto appare esagerato". Non vede particolari problemi invece l'ex sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, Pd: "Comprendo la severità del ministro Schillaci, molte malattie sono legate al fumo e anche le sigarette elettroniche sono meno pericolose ma non innocue. E comunque non abbiamo dati sufficienti per dire che non fanno male". Sul fronte della maggioranza perplessità anche da Giorgio Mulè, vice presidente della Camera e parlamentare di Forza Italia: "Basta non essere talebani. Perché vietare il fumo anche a chi è all'aria aperta e non dà fastidio a nessuno? Se non c'è nessuno nelle immediate vicinanze non c'è motivo di mettere un divieto. Piuttosto mi preoccuperei di vietare al più presto la vendita online delle sigarette elettroniche, che i ragazzi acquistano e fumano pur non avendo l'età".