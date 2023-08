Dissalatore, Paita (Iv): "Contro la siccità è opera ineludibile"

Si torna a parlare di siccità in Liguria e di dissalatore come eventuale rimedio. A tirare fuori il tema è Raffaella Paita, senatrice ligure e coordinatrice nazionale di Italia Viva: "La siccità è figlia della mancanza di politiche in grado di programmare la gestione idrica. E poi c'è un tema ineludibile: realizzare il dissalatore".

Sull'opportunità di realizzare l'opera la parlamentare si trova in accordo con il sindaco di Genova Marco Bucci che, nei mesi scorsi, ha parlato molto di questo progetto.

Il motivo della siccità in Liguria, specie a ponente, per Paita è chiaro: "Non ci sono state negli anni politiche di gestione idrica. Le società del ciclo idrico sono piccole, parcellizzate e con scarsa capacità di investimento. Ai piccoli egoismi territoriali si è sommata l'assenza di visione da parte dell’ente regione. Non solo, voglio essere chiara, quella attuale, a guida centrodestra, che non ha brillato. Ma anche quella Burlando: l’assessore competente (le deleghe al Ciclo dell'Acqua erano state assegnate prima a Renata Briano, poi nel 2014 alla stessa Paita, ndr) all’epoca non seppe risolvere i problemi".

Il nodo, per Paita, è investire nel recupero delle acque e in infrastrutture idriche che aiutino a risolvere i problemi concentrando le gestioni ed evitando la frammentazione: "In questo momento ci sono sindaci che come Scajola stanno cercando soluzioni e vanno sostenuti".

“Poi c’è un tema che a questo punto è ineludibile: realizzare il dissalatore in Liguria. Non importa chi lo farà, i privati o lo stato. Ma i dissalatori, come i rigassificatori, sono impianti che disegneranno l’autonomia nel nostro Paese e che possono servire ampie porzioni di territorio. Presenterò un emendamento alla legge di bilancio e vedremo se il governo Meloni vuole davvero aiutare la Liguria”, conclude la coordinatrice di Italia Viva.