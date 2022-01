Bucci: "Il 2022 sarà un anno di successi, diventeremo una città internazionale"

Il sindaco di Genova Marco Bucci, attraverso un videomessaggio di auguri, si è rivolto ai genovesi parlando di un 2022 "di successi" citando come "piano Marshall 2.0" l'arrivo dei fondi del Pnrr (Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr).

"Abbiamo la possibilità - ha detto Bucci - di costruire infrastrutture e opere necessarie per portare Genova a essere una grande città internazionale e la nostra Liguria un'area importante, non solo per il turismo, ma anche per tecnologia, porto e logistica. Questi devono essere i nostri obiettivi, non solo per noi, ma anche per i nostri figli e le future generazioni".

"Una sfida difficile - ha aggiunto il sindaco - ma appassionante, che possiamo vincere tutti insieme come abbiamo fatto con il Ponte, lavorando tutti insieme senza guardare il colore delle casacche e rimboccandoci le maniche. Nei prossimi anni vogliamo dimostrare che si può dare a Genova un vero profilo internazionale, il 2022 sarà un anno di successi".