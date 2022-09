Disagi nella raccolta porta a porta a Crevari, Campora: "Il servizio non è sospeso e andrà avanti"

Raccolta differenziata porta a porta interrotta per quasi un mese a Crevari, e la questione finisce in consiglio comunale. In una parte di territorio non raggiungibile se non a piedi, nell'estate 2021 erano stati tolti alcuni bidoni. Per risolvere il problema e tranquillizzare i cittadini, che avrebbero dovuto fare a piedi creuze e stradine, il Comune aveva avviato una sperimentazione con la raccolta porta a porta, raggiungendo un buon obiettivo.

"Purtroppo però - sottolinea Rita Bruzzone, consigliera comunale Pd - da Ferragosto fino a pochi giorni fa il servizio è stato interrotto senza alcuna comunicazione, un disagio per la popolazione e soprattutto le persone anziane che per conferire i rifiuti hanno dovuto percorrere a piedi le creuze facendo non poca fatica. A ritirare i rifiuti ci pensa una cooperativa con un mezzo che spesso e volentieri però si rompe, dunque anche durante l'effettiva regolazione del servizio si sono contate diverse interruzioni. In questo caso nessuno è più venuto a portare via i bidoncini della raccolta porta a porta e i rifiuti si sono accumulati, finché alcuni cittadini volenterosi hanno provveduto da soli. Il servizio, che è ancora in fase sperimentale, verrà rinnovato?".

L'assessore Campora risponde che sì, l'intenzione è proprio quella di uscire dalla sperimentazione per consolidare il porta a porta a Crevari: "La raccolta non è mai stata interrotta in realtà - dice - ma ci sono stati disservizi legati anche ad alcuni operatori che non conoscevano bene la zona, dunque ho chiesto ad Amiu di fare una verifica puntuale, ma non c'è mai stata l'intenzione dell'amministrazione di sospendere il servizio. Anzi, deve andare avanti e non essere più solo una sperimentazione, abbiamo fatto un lungo percorso insieme al Municipio Ponente per arrivare a questa decisione. Ci sono stati disservizi e ci scusiamo, ma dobbiamo fare in modo che ogni quartiere abbia il suo sistema in modo da venire incontro alle esigenze dei cittadini in base anche alla conformazione del territorio".

"È stato più di un disservizio - replica Bruzzone - perché da Ferragosto il ritiro dei bidoncini ha ripreso solo oggi, sarebbe bastata una comunicazione. Ma apprezzo l'intenzione di proseguire con il porta a porta: dopo un primo momento in cui tutti si sono dovuti adeguare, c'è soddisfazione e i risultati sono positivi".