Diritto all'aborto, scontro in consiglio comunale

Bagarre in consiglio comunale per la mozione presentata dal Pd sul diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Prendendo spunto dall'attualità, ovvero da quanto successo negli Stati Uniti, con la decisione della Corte Suprema di assegnare ai singoli stati il compito di legiferare in materia, i nove consiglieri dem hanno chiesto al sindaco e alla giunta di sensibilizzare la Regione Liguria sulla costante verifica della piena attuazione della legge 194. Questo in particolare rispetto alla presenza in tutti gli ospedali e nei centri accreditati di un numero sufficiente di medici non obiettori, anche vagliando la possibilità di emettere bando per l'assunzione nelle medesime strutture di una quota minima di medici e personale sanitario non obiettori, come già accade nel Lazio. Secondo obiettivo, sollecitare gli enti preposti a inserire nelle Case di comunità che sorgeranno sul territorio ambulatori e personale medico-sanitario che possano contribuire alla garanzia della piena attuazione della legge 194.

La mozione, dopo essere stata inserita all'ordine del giorno, ha però trovato una controproposta a sorpresa, con un ordine del giorno presentato dalla maggioranza di centrodestra e giudicato dai progressisti molto più blando nella richiesta a sindaco e giunta.

"Così la mozione della minoranza viene respinta - protesta Fabio Ceraudo, M5s - e passa un ordine del giorno praticamente 'fotocopia' e strumentale perché il testo è identico ma cambia l'impegnativa, dunque è il gioco delle tre carte. Se il centrodestra vuole una discussione è giusto, ma con questo metodo il confronto manca". "È un ordine del giorno 'zecca' - attacca Francesca Ghio, lista Rossoverde - che si attacca a una mozione, e non è la prima volta".

Prima della discussione, il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba ha concesso al consigliere Filippo Bruzzone della lista Rossoverde cinque minuti di sospensione. Quando la seduta è ripresa, la mozione è stata ritirata dai proponenti, certi che tanto non sarebbe stata approvata essendoci l'ordine del giorno della maggioranza.

"La minoranza lancia la pietra e poi ritira la mano - sottolinea la maggioranza in consiglio comunale in una nota -. Dopo la decisione della maggioranza di presentare un ordine del giorno sullo stesso tema, la loro mozione è stata ritirata e non abbiamo potuto procedere alla discussione di una tematica così sensibile perché a loro dire 'la discussione avrebbe diminuito la portata democratica'. La minoranza ha così deciso di abortire una discussione democratica su un tema tanto complesso che ognuno di noi avrebbe discusso secondo la propria sensibilità. Per una volta il Pd non attribuisca colpe a nessuno, tantomeno al sindaco Bucci, e si assuma la piena responsabilità delle sue decisioni".