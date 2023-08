Ducale e Iren, Bruzzone (lista Rossoverde): "Urgono commissioni consiliari per fare chiarezza"

Le cariche di direttore della fondazione Palazzo Ducale e di amministratore delegato di Iren sono in scadenza e le loro nomine sono, a vario titolo, di competenza del Comune di Genova. Sui temi - protagonisti da settimane di diverse polemiche - ritorna il consigliere comunale della lista Rossoverde Filippo Bruzzone che chiede con urgenza la convocazione delle commissioni consiliari competenti per fare chiarezza.

"Per ora abbiamo seguito in silenzio le vicende di palazzo Ducale e Iren, cercando di studiare al meglio i dossier, ma il silenzio non puo? essere eterno e il dibattito non si puo? svolgere solo per il tramite di dichiarazioni a mezzo stampa - dice Bruzzone -. Esistono le sedi istituzionali preposte e noi vogliamo entrare nel merito. Ecco perche? ho fatto richiesta al presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba di svolgere con urgenza le sedute di commissione consiliare richieste ripetutamente nei mesi scorsi e, a oggi, non ancora calendarizzate".

Il consiglio comunale si trova in questi giorni nella pausa estiva ma questo, sostiene Bruzzone, non esime i suoi membri dall'affrontare questioni importanti per la citta: "È indispensabile che decisioni di tale portata vengano prese dopo una discussione pubblica tra i rappresentanti delle cittadine e dei cittadini genovesi e non nelle modalita? che purtroppo siamo stati abituati a vedere in questi anni".