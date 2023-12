Nuovo direttivo genovese per +Europa: Giacobbe presidente, Bisio portavoce

Mercoledì 20 dicembre si è costituito in congresso il nuovo gruppo di +Europa Genova, alla presenza del coordinatore commissariale regionale Mauro Gradi e dei dirigenti nazionali.

Gli iscritti al gruppo hanno eletto come portavoce Moreno Bisio, come presidente il consigliere municipale della Media Val Bisagno Federico Giacobbe e come tesoriere Federico Spadavecchia. Il direttivo è composto da Gloria De Andreis, Monica Yolanda Villamar, Sergio Battelli, Mario Iavicoli, Massimiliano Panza, e dallo stesso Federico Giacobbe.

Commenta il partito in una nota: "Prende vita un gruppo che va ad aggiungersi ai già costituiti di La Spezia Savona e Imperia, e che rivestirà un ruolo importantissimo nelle dinamiche regionali".