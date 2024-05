Dimissioni Toti, Meloni: "Merita rispetto, attendiamo sua versione dei fatti"

"Toti merita rispetto per aver guidato molto bene la Liguria per anni, ha chiesto tempo per leggere le carte, e il minimo sindacale è aspettare la sua versione dei fatti". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni ieri nel corso di un incontro a Milano organizzato dal giornale 'La Verità'. La premier ha parlato per la prima volta della vicenda relativa all'inchiesta della procura di Genova, che ha portato agli arresti domiciliari del presidente della Regione Giovanni Toti.

Nei giorni scorsi, il governatore era stato chiamato in tribunale per l'interrogatorio di garanzia davanti alla gip Paola Faggioni, ma come ha spiegato il suo legale Stefano Savi, la mole di carte ha impedito a Toti di rispondere alle domande del giudice. Savi si è presentato ieri in procura per chiedere un nuovo interrogatorio davanti ai pm, che molto probabilmente non arriverà prima della prossima settimana. Sul fronte dimissioni, l'avvocato aveva dichiarato che Toti potrebbe valutare di presentarle, solo dopo aver parlato con i propri interlocutori politici, cosa che gli è preclusa dai domiciliari.

Ieri si è svolta la prima seduta del consiglio regionale senza Toti, al suo posto il reggente Alessandro Piana, che durante il suo intervento ha manifestato vicinanza nei confronti del presidente della Regione, sospeso per effetto della legge Severino. A chiedere a gran voce le dimissioni di Toti, i consiglieri di minoranza che hanno esposto cartelli contro il governatore.

"È impensabile in un Paese libero e democratico - ha dichiarato Piana - lasciare tutto in sospeso, senza dimenticare che per la nostra Costituzione vige la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio. Mi pare che la minoranza con una discussione molto pacata non ci chieda una dimissione, ma di scappare. Noi non scapperemo per rispetto dei liguri tutti, del presidente e degli inquirenti".

Sulle dimissioni è intervenuto anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi: "Io non sono dalla parte di Toti sotto il profilo politico, ma non dirò mai che uno si deve dimettere perché c'è un'indagine, non l'ho mai detto. Certo è che io credo che Toti lascerà, ma lascerà lui perché ha Fratelli d'Italia contro, e Fratelli d'Italia è garantista con Delmastro imputato e giustizialista con gli altri", ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio.

ALl'interno di Fdi c'è chi dà per certo le dimissioni, ma sempre all'interno del partito di Giorgia Meloni c'è un esponente di spicco, il ministro della difesa Guido Crosetto. "Toti è stato arrestato per corruzione - aveva scritto Crosetto su X alcuni giorni fa - Gli contestano finanziamenti alla sua campagna elettorale, regolarmente denunciati. Ma ottenuti, secondo loro, illegalmente, in cambio di 'favori'. Tipo: 'accelerare' una pratica ferma da anni. Ricordo inchieste simili, la più grave ed eclatante riguardò Fitto. Assolto da ogni accusa, perché erano tutte false. Dopo anni di inferno". Il ministro è tornato a parlare della vicenda nelle scorse ore: "Io non so se Toti arriverà a dimettersi o meno, so che alla fine in questi casi le dimissioni arrivano per pressione psicologica. Dopo un po’ finisce così, lo dico sulla base di ciò che è successo in passato ad altri". Crosetto ha specificato che la sua è una battaglia personale contro la custodia cautelare nei confronti di "persone non pericolose".

Sul fronte Lega, il vicepresidente del consiglio e ministro alle infrastrutture Matteo Salvini ha dichiarato: "In un Paese civile si è colpevoli quando si è condannati in un tribunale, non su un giornale o su un talk show televisivo. Penso che nessuno, qualunque lavoro faccia, debba dimettersi senza che sia stato condannato. Spero che quello che è accaduto non blocchi tutti i cantieri aperti che abbiamo a Genova e in Liguria", come la diga (su cui si sta aprendo un nuovo filone di inchiesta), il tunnel subportuale, il terzo valico e l'alta velocità Genova-Torino-Milano".

Rixi, viceministro ligure della Lega, intanto, su Radio 24, ha detto: "Io credo che, o si chiariscono le questioni durante il riesame, oppure ovviamente è difficile pensare di governare per due anni in assenza del governatore. Quindi è abbastanza ovvio però credo che sia prematuro al momento parlare di temi legati alle elezioni regionali".