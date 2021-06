Consiglio comunale: si dimette Alessio Piana, al suo posto Sonia Paglialunga

Alessio Piana, ex presidente del consiglio comunale di Genova, si è dimesso dalla sala rossa di Palazzo Tursi. Al suo posto subentra Sonia Paglialunga, a sua volta sostituita da Elisabetta Marinelli nel ruolo di assessore al Municipio Levante.

«Il ruolo di commissario provinciale della Lega - ha dichiarato Piana all'agenzia di stampa Dire - che di recente mi è stato affidato, oltre all'impegno da consigliere regionale, mi ha fatto maturare la convinzione che fosse corretto lasciare Palazzo Tursi».

«Sonia Paglialunga - ha aggiunto - rappresenta una risorsa che saprà interpretare al meglio il ruolo, assieme ai colleghi, per le sfide in cui Genova è impegnata e nell'ambito delle quali farò il possibile per non far mancare il mio contributo».