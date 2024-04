Diga di Genova, doppia interrogazione alla Camera: "Quale futuro dopo le critiche di Anac?"

Sono in arrivo oggi, mercoledì 3 aprile, due interrogazioni alla Camera sulla diga di Genova. A proporle, Maurizio Lupi, presidente del gruppo Noi Moderati (forza politica a cui fa riferimento anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti) e già ministro delle Infrastrutture e dei trasporti nei governi Letta e Renzi, e Andrea Orlando, Pd, già ministro dell'Ambiente, della Giustizia e del Lavoro.

Entrambe le interrogazioni sono rivolte al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: Lupi chiederà delle iniziative volte ad assicurare una rapida realizzazione della nuova diga foranea di Genova, mentre Orlando chiederà informazioni sulla realizzazione della nuova diga foranea in relazione ai tempi e alle risorse previsti dal Pnrr.

"Desta preoccupazione - aveva detto Orlando, insieme alla deputata ligure del Pd Valentina Ghio - il percorso giudiziario che pone la Diga sotto la lente di ingrandimento dell’Anac. L’insufficiente attenzione alle procedure da parte di chi doveva impostare il percorso, avallando un progetto nato già con delle lacune, a cui non è stato posto rimedio, non è accettabile e richiede un intervento. Il rischio di un allungamento dei tempi mette in pericolo la sostenibilità economica dell’opera, che conta su oltre un miliardo di fondi Pnrr che, se non vengono rispettati i tempi di scadenza, si potrebbero perdere. Cercheremo di capire quali sono i margini per garantire il finanziamento dell’opera in caso di slittamento dei tempi".