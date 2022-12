Nuova diga di Genova, Rixi: "Il governo aiuterà a rispettare i tempi"

Sul cronoprogramma della nuova diga di Genova interviene il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi: "È l'opera marittima più importante non solo del Paese, ma a livello europeo, strategica per la nazione e per l'intero continente - ha detto nell'ambito del Forum Shipping & Intermodal Transport -. Il governo darà una mano al commissario e presidente dell'Autorità portuale per fare in modo che i tempi siano rispettati o, se ci saranno ritardi, che siano i minori possibili".

Per Rixi, "è fondamentale che i tempi siano rispettati: il tema dei costi non è insuperabile né primario. Non è un problema di costi, ma di realizzazione: i tempi devono essere certi per consentire che gli investimenti privati trovino accoglimento all'interno della portualità italiana. Anche nella portualità italiana, come nella pubblica amministrazione, deve esserci più osmosi tra pubblico e privato".

Il viceministro sottolinea che "in un'opera pubblica i tempi non possono più essere considerati una variabile indipendente. Faremo di tutto per far sì che l'opera si concluda nei tempi previsti. Se ci saranno imprevisti, li affronteremo, ma se partiamo già con l'idea che l'opera non si può concludere nei tempi stabiliti, facciamo un danno al Paese e al sistema economico".

Insomma, conclude Rixi, "dobbiamo superare gli schemi che hanno fatto sì che per il Terzo valico, progetto del 1992, siamo ancora ad aspettare che finiscano i lavori. Non si può procedere con questa lentezza nelle opere strutturali del Paese, altrimenti raccontiamo cose che poi non si avverano".