Diffamazione e carcere per i giornalisti: dopo le polemiche Berrino ritira gli emendamenti

Passo indietro per Gianni Berrino. Il capogruppo di Fratelli d'Italia ha ritirato gli emendamenti al ddl diffamazione sul carcere per i giornalisti, che tante polemiche avevano creato negli ultimi giorni. Le proposte del senatore ligure erano state bocciate da Associazione Ligure dei Giornalisti, Gruppo Cronisti Liguri, Ussi Liguria, Ordine dei Giornalisti della Liguria scatenando le proteste dell'opposizione e alcuni malumori anche nel centrodestra.

Berrino (Fdi) ritira gli emendamenti sul carcere per i giornalisti

Si legge in una nota: "Fratelli d’Italia con il senatore Balboni ha presentato un disegno di legge per eliminare la pena detentiva per il reato di diffamazione al fine di garantire maggiormente la libertà di stampa. Una svolta da tempo attesa ma che nessuno prima di FdI aveva tradotto in provvedimenti concreti. In linea con la sentenza della Consulta per le ipotesi più gravi di diffamazione, perpetrate con addebito di fatti determinati e falsi, avevo presentato due emendamenti per garantire la piena tutela delle persone offese da meccanismi di ‘macchina del fango’, che ben poco hanno a che fare con la libertà di stampa".

E poi la conclusione: "La necessità di procedere con celerità all’approvazione del ddl sulla diffamazione, così come originariamente scritto dal collega di FdI, mi ha convinto a ritirare gli emendamenti presentati che in ogni caso, è bene ricordarlo, alleggerivano sensibilmente le pene attualmente previste. Procediamo spediti per superare le pene detentive per il reato di diffamazione, immaginando altre tutele per l’eventuale vittima innocente. Coniugare libertà di stampa con tutela della persona offesa nella sua onorabilità sociale rimane la stella polare di FdI.

Lupi e Cavo (Noi Moderati): "Vittoria del buon senso"

Cantano vittoria il presidente di 'Noi moderati' Maurizio Lupi e Ilaria Cavo, deputata e giornalista professionista: "È la vittoria del buon senso - dichiarano -. Noi per primi ci eravamo espressi nettamente contro la previsione del carcere fino a 4 anni ai giornalisti per il reato di diffamazione. Ora apprendiamo che sono stati ritirati gli emendamenti che lo proponevano: una scelta in linea con quanto avevamo chiesto nello spirito di tutelare le vittime della diffamazione ma anche una categoria professionale importante, come quella dei giornalisti, su cui si era già espressa la Corte Europea per i Diritti dell'uomo (chiedendo proporzionalità nelle sanzioni ed escludendo la detenzione) e di conseguenza la nostra Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione. Si proceda quindi speditamente verso una legge di equilibrio, a cui siamo pronti a dare il nostro contributo".

