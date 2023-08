Depositi chimici, serve una valutazione d'impatto ambientale nazionale. Il Pd: "Bucci e Toti smentiti dal governo"

Il governo, attraverso il ministero dell’ambiente ha fatto sapere che sarà necessaria una Valutazione di impatto ambientale nazionale (Via) sulla collocazione dei depositi chimici a Ponte Somalia, una decisione che riapre la partita dello spostamento portato avanti dal Comune. Il Partito Democratico di Genova, con un comunicato firmato anche dai gruppi dei Municipi Centro Ovest e Ponente, va all'attacco delle giunte di centrodestra che governano città e regione.

"La smentita del governo - sostiene il Pd - fa emergere ancora una volta la totale mancanza di rispetto per le norme procedurali del sindaco Bucci e del governatore Toti. Da tempo, infatti, sostenevano entrambi di avere - nonostante da più parti venissero evidenziate le forti criticità dell’area individuata - la soluzione alla questione dei depositi chimici a portata di mano e che per realizzarla fosse necessaria solo una Via regionale. A smascherare l’incompetenza e l’insofferenza di Toti e Bucci per le regole - anche quelle che esistono per garantire la sicurezza di cittadini e lavoratori - arriva oggi la conferma di un Governo sostenuto dalle stesse forze politiche che compongono la loro maggioranza".

Partito Democratico che poi prosegue: "Preoccupa molto l’atteggiamento di chi, responsabile di scelte che hanno un enorme impatto sulla vita delle persone, prende così alla leggera il proprio compito, preferendo lo sfoggio di soluzioni semplici - ma irrealizzabili - a problemi complessi, invece che affrontare il difficile ma necessario processo di analisi tecnica e confronto con la cittadinanza, indispensabile in situazioni come questa. Altrettanto allarmante risulta poi l’incoerenza di fondo che emerge da questa vicenda. Le forze di destra, che oggi governano il Paese, la Regione e Genova, non riescono neanche a trovare una sintesi fra i vari livelli amministrativi e smentiscono i propri amministratori evidenziandone mancanze e incompetenza. Il quadro che ci viene consegnato - concludono gli esponenti 'Dem' - è quello di una destra debole e inadeguata, dove la realtà dei fatti risulta essere ben diversa dalla propaganda, come purtroppo risulta essere chiaro alle cittadine e i cittadini di Multedo e Sampierdarena".