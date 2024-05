Depositi chimici, le reazioni della politica alla sentenza del Tar, Rossetti: "Perso molti anni"

Non si sono fatte attendere le reazioni politiche alla sentenza del Tar che nel pomeriggio ha accolto il ricorso contro lo spostamento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia. La decisione dei giudizi blocca il progetto voluto fortemente dal sindaco Marco Bucci, che aveva promesso lo spostamento dei depositi durante la campagna elettorale.

"Abbiamo sempre detto che la procedura perseguita dal Comune di Genova e dal sindaco Bucci per provare a posizionare 75.000 metri quadri di depositi chimici a San Pier d’Arena era irregolare e il giudice ci ha dato ragione su tutta linea, compreso il tentativo di destinare a un'opera di questo genere importanti risorse finanziarie originariamente stanziate per il crollo del Ponte Morandi. Avevamo ragione noi" ha dichiarato il presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi.

Dedicando la vittoria a Gianfranco Angusti e alle Officine Sampierdarenesi, Colnaghi ha aggiunto: "I depositi devono essere spostati da Multedo e contestualmente vanno preservati i relativi posti di lavoro. Lo abbiamo sempre detto. Tuttavia, ribadiamo che quei depositi non possono stare a San Pier d’Arena, a Ponte Somalia, perché è una collocazione a pochi metri dalle case".

"In tempi non sospetti Azione ha sempre sostenuto che le forzature delle regole amministrative sarebbero state le migliori alleate dei 'signori del no' a cui noi non apparteniamo. La sentenza del Tar sul ricorso del Municipio, se confermata, azzera tutta la procedura. Abbiamo perso così molti anni. I depositi rimangono a Multedo e i cittadini sono stati ingannati, sui tempi e sui modi" ha detto il consigliere regionale di Azione Pippo Rossetti.

"Sappiamo tutti - continua Rossetti - che il mondo portuale considera incompatibili i depositi chimici in mezzo al porto, ci sono motivi di sicurezza, di riduzione di ore lavoro e tanti altri. Siamo molto preoccupati perché tra ieri e oggi si manifesta di fronte a noi la concreta possibilità che grandi e urgenti trasformazioni sul territorio vengano bloccate. L'impostazione commissariale sta manifestando i propri limiti. Sburocratizzare, velocizzare le procedure, ridurre i tempi, consentire una maggiore flessibilità di assegnazione: sono queste le necessità, avventurarsi per scorciatoie amministrative non è mai utile".

''La sentenza del Tar mette in evidenza che le forzature amministrative, senza seguire le procedure ordinarie e senza adeguati percorsi partecipativi con i cittadini e, in questo caso, con le aziende che operano in quegli spazi portuali, non producono soluzioni ma battute d'arresto e passi indietro. Lo stesso Ministro Schillaci ha sostenuto oggi la necessità di uno studio che valuti le implicazioni sanitarie sulla popolazione. Un aspetto da non sottovalutare.

Rimane irrisolta la necessità dello spostamento dei depositi da Multedo, che i cittadini, giustamente, chiedono da troppo tempo, e ai quali Bucci non ha saputo dare risposta.

La bocciatura odierna dimostra il valore e l'impegno di una grande battaglia portata avanti dai cittadini e l'inefficacia di un'azione amministrativa che non coinvolge il territorio e usa dannose scorciatoie che non risolvono i problemi'', così Valentina Ghio deputata e vicepresidente PD alla Camera.



A Ghio fa eco il capogruppo in Regione del Partito Democratico Luca Garibaldi: "“La bocciatura da parte del Tar del trasferimento dei depositi chimici a Ponte Somalia è l’ennesima prova del fallimento delle politiche di Bucci e dell’Autorità portuale e il riconoscimento delle battaglie dei cittadini che abbiamo condiviso. Il blocco di tutti gli atti e l’azzeramento della pratica dimostrano che il tanto decantato modello Genova non funziona. La soluzione proposta, come abbiamo sostenuto fin dall’inizio, era sbagliata e forzata nella localizzazione e nelle procedure: i depositi chimici devono essere spostati da Multedo, ma non è Sampierdarena la sede adatta. Il modello imposto e proposto da Bucci, il voler agire sempre in modo forzato e senza coinvolgere il territorio, non regge, e il tanto sbandierato governo del fare diventa quello del non fare nulla. Dimostrando l’incapacità di gestire i processi. La scelta era chiaramente fallimentare dall’inizio e ora anche il Tar lo conferma”.