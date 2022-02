Depositi chimici: il Pd aderisce al ricorso al Tar, l'assessore Maresca: "Zero proposte"

Non si placano le polemiche sul tema caldo dello spostamento dei depositi chimici da Multedo alla zona portuale su ponte Somalia a Sampierdarena. Dopo il botta e risposta a distanza tra il candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo e il sindaco Marco Bucci, il Partito Democratico ha annunciato l'adesione al ricorso al tar presentato dai cittadini di Sampierdarena, l'assessore allo sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca ha poi replicato di 'mancanza di proposte' e 'strumentalizzazioni da campagna elettorale'.

Gli esponenti del Partito Democratico genovese sono andati all'attacco della giunta: "La scelta di spostare i depositi chimici a Sampierdarena a ponte Somalia segna il fallimento della Genova meravigliosa da parte della giunta Bucci. Vince l'idea vecchia e superata di una città dove quartieri complicati, che hanno bisogno di grandi interventi di riqualificazione, possono diventare il luogo in cui collocare attività che non trovano spazio in altre aree della città".

"L'individuazione del sito in cui trasferire i depositi costieri di Multedo - prosegue il Pd - è avvenuta senza alcun confronto con la città, con i Municipi competenti, con i suoi operatori economici e con i rappresentanti dei lavoratori, suscitando la comprensibile preoccupazione dei cittadini di Sampierdarena, allarmati per la compatibilità ambientale del dislocamento e per la tutela della sicurezza in relazione alla distanza dalle abitazioni. Numerosi operatori economici portuali hanno sollevato perplessità per una decisione in aperta contraddizione con lo sviluppo economico programmato dallo scalo genovese e che rischia di provocare conseguenze negative sul piano occupazionale, preoccupazione confermata anche dalle organizzazioni sindacali".

Il Partito Democratico di Genova con i gruppi del Pd in Consiglio Comunale e in Consiglio Municipale Centro Ovest, per i motivi sopra espressi, ha quindi confermato la propria contrarietà al trasferimento dei depositi chimici a ponte Somalia, promuovendo e partecipando a diverse iniziative di informazione e di protesta a fianco dei cittadini. "Sosteniamo le ragioni del ricorso al Tar Liguria presentato dai cittadini di Sampierdarena - aggiunge il Pd - e abbiamo deciso di contribuire alle relative spese con una sottoscrizione e lanciando una raccolta fondi. Genova merita un diverso modello di rapporto tra città e porto. Su questo punto promuoveremo nelle prossime settimane una conferenza programmatica dedicata allo sviluppo del nostro scalo, alla sostenibilità ambientale, alle connessioni e alla sinergia con la città, con il coinvolgimento di operatori portuali, organizzazioni sindacali, associazioni di cittadinanza attiva, urbanisti, economisti e istituzioni".

"Il futuro della città - concludono gli esponenti del Pd - non passerà da scelte calate dall’alto e da prospettive di sviluppo che guardano al passato. Siamo certi che il nostro candidato sindaco Ariel Dello Strologo rappresenterà una netta discontinuità con le scelte di questo ciclo amministrativo, puntando finalmente sulla condivisione delle decisioni con il territorio e sulla sostenibilità ambientale come volano della crescita economica e sociale".

L’assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca è poi passato al contrattacco: "Devo constatare che il Partito democratico, riunitosi con tutti gli esponenti cittadini in conferenza stampa, ha dimostrato di scegliere, ancora una volta, l’opzione perditempo. Non abbiamo sentito nessuna proposta, nessuna idea, ma solo fumosi annunci sul nulla, farciti di strumentalizzazioni infondate da campagna elettorale. Forse l’opzione perditempo era la migliore mediazione che hanno trovato nel Pd con l’opzione zero della decrescita felice degli alleati 5 Stelle che, forse non a caso, oggi non sono stati invitati nonostante abbiano il presidente Colnaghi alla guida del Municipio".

"Inoltre - prosegue l’assessore Maresca - gli esponenti Pd hanno evocato una fantomatica conferenza programmatica, senza però dire che questa amministrazione ha già promosso, lo scorso anno, un serio dibattito condotto sotto la regia scientifica dell’Università di Genova oltre che incontri pubblici con la cittadinanza sia a Multedo sia a Sampierdarena, dimostrando la piena volontà di confrontarsi a tutti i livelli con i territori e il mondo economico-portuale. Ricordo infine agli smemorati del Pd che questa amministrazione ha inaugurato la stagione del dialogo tra porto e città con un tavolo che presiedo per affrontare tutti gli aspetti della blue economy per trovare soluzioni condivise e ambientalmente sostenibili tra le attività portuali e i nostri quartieri".