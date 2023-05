Spostamento depositi chimici a Sampierdarena, Salvini: "Non ci sono conseguenze significative"

È approdata anche a Roma, in senato, la questione dello spostamento dei depositi chimici di Superba e Carmagnani da Multedo al porto di Sampierdarena, progetto portato avanti dal Comune di Genova e osteggiato dai residenti della zona e dal Municipio Centro Ovest guidato dal presidente pentastellato Michele Colnaghi. Il senatore del Partito Democratico Lorenzo Basso ha presentato un'interrogazione alla quale ha risposto il ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini.

Basso (Pd): "Gravi problemi ambientali, sociali e occupazionali"

"L'ubicazione proposta presenta gravi problemi ambientali, sociali e occupazionali - ha detto il senatore Basso in aula -. I materiali che sarebbero stoccati e movimentati sono infatti infiammabili, tossici e pericolosi per l'ambiente, come indicato nella documentazione ufficiale e sarebbero collocati a soli 300 metri dalle abitazioni, in uno dei quartieri più densamente abitati. Si prevede che, oltre a diversi treni, 30 autobotti al giorno trasportino tali materiali pericolosi per le strade cittadine. Va inoltre considerato che è vigente un'ordinanza della Capitaneria di porto che vieta l'ormeggio e il transito di navi cisterna di prodotti petroliferi e petrolchimici nel bacino portuale di Sampierdarena, compreso Ponte Somalia".

"Contrari anche i sindacati portuali"

Problematiche anche occupazionali secondo il senatore del Pd: "I sindacati portuali si sono opposti fermamente a questa proposta - ha sottolineato in aula - sottolineando il rischio di perdere oltre 10.000 chiamate, con le inevitabili conseguenze negative sull'occupazione, sia nei terminal coinvolti, sia per i soci della compagnia unica 'Paride Batini'. Tale spostamento comporterebbe inoltre la chiusura e la riduzione delle attività di traffico merci, comprese le autostrade del mare, di interesse strategico per il nostro Paese, come dichiarato più volte dalle aziende coinvolte e dalle stesse parole del principale armatore italiano, che ha annunciato come l'insediamento dei depositi chimici a Ponte Somalia lo costringerebbe a non poter più operare nello scalo".

"Serve una soluzione diversa"

Infine la richiesta al ministro: "Non ritiene opportuno - ha concluso Basso - considerata l'ingente cifra di 30 milioni di euro di risorse pubbliche destinate al progetto di ricollocazione, che tali risorse siano utilizzate, non per ampliare depositi, ma in modo più efficace per trovare una soluzione urbanistica che consenta di trasferire le attività dei depositi in un'area distante dalle abitazioni e che non comprometta il traffico merci attuale e l'occupazione nel porto di Genova? Le chiedo di fornire risposte a queste domande cruciali per il futuro del principale porto italiano, per garantire la tutela dell'occupazione e dello sviluppo dello scalo e, soprattutto, la tutela della vivibilità e della sicurezza dei nostri cittadini".

Il ministro Salvini: "Non si perde traffico merci e occupazione"

Il ministro Salvini ha risposto alle domande e spiegato il punto di vista del governo sulla questione, spiegando che si tratta di scelte che ha trovato sulla scrivania, fatte da chi l'ha preceduto nel ruolo: "L'attuale localizzazione presenta una critica convivenza con il contesto urbano residenziale. Sul tema - ha detto in aula - l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ha riferito che la ridislocazione dei depositi costieri è un progetto inserito nel programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e, quindi, non può comportare - a giudizio dell'Autorità portuale stessa - perdite di traffico merci e di occupazione. Infatti, la ricollocazione deve tener conto dell'obiettivo prioritario del complessivo mantenimento dei livelli occupazionali, dei traffici e dello sviluppo degli investimenti. Quanto all'impatto sulla rete ferroviaria - ha detto ancora Salvini - abbiamo approfondito che non si rilevano conseguenze significative, in quanto mera ricollocazione di attività già insediate nel territorio genovese. Aggiungo che in ambito portuale sono in atto rilevanti investimenti di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, che prevedono anche la realizzazione di interventi dedicati specificamente alle merci cosiddette pericolose e ciò in linea, peraltro, con le direttive comunitarie".

"Investimento per maggiore sicurezza e tutela ambientale"

Secondo il ministro la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti chimici costituiscono un'attività di interesse portuale e sono state da sempre sviluppate nello scalo di Genova: "Pertanto - ha ribadito - la possibilità di rilocalizzare i depositi chimici al di fuori del contesto abitativo di Multedo è sempre stata posta nella logica di una migliore convivenza tra attività portuale e ambito urbano. L'istruttoria dell'adeguamento tecnico funzionale, risalente al 2021, si è basata su analisi tecniche e studi ambientali che non hanno rilevato nessun aumento del carico ambientale. La delibera stessa del comitato di gestione del 30 dicembre 2021 ha previsto espressamente che il contributo di 30 milioni, cui lei faceva riferimento, debba essere destinato a garantire maggiore sicurezza, incremento della tutela ambientale e il mantenimento di un'attività economica di rilevanza strategica. Dopo circa trent'anni, insomma, spero che questa vicenda possa finalmente giungere alla sua definitiva conclusione".

La replica di Basso: "Invito a riesaminare tutto"

Risposte che non hanno soddisfatto il senatore del Partito Democratico Lorenzo Basso, che ha replicato: "Questa è una scelta che ha fatto e ha voluto il sindaco in carica, nonostante l'Autorità di sistema portuale avesse fatto uno studio che aveva analizzato la situazione e trovato soluzioni differenti. Non posso ritenermi soddisfatto perché, come le dicevo prima, c'è una perdita occupazionale. Questa è stata dichiarata dai sindacati, dagli imprenditori, dal principale armatore italiano, che dirà che lì disinvestirà per colpa di questa scelta. Non posso ritenermi soddisfatto perché, se è giusto spostare, come lei giustamente ricordava e come io condivido, quei depositi chimici da un luogo vicino alle case, a una distanza di 50 metri dalle case, non per questo si possono spostare a 300 metri dalle case. Quei 30 milioni non vengono usati solo per la ricollocazione, ma per ampliare quei depositi in una realtà troppo vicina all'insediamento urbanistico. Invito il ministro a guardare gli atti dell'Autorità di sistema portuale, a riesaminare la scelta fatta, perché quell'insediamento andrebbe a compromettere gli enormi investimenti che vengono realizzati sul porto di Genova e quella scelta andrebbe a compromettere la sicurezza e la salute dei cittadini genovesi".

Il commento del Movimento 5 Stelle

In una nota il Movimento 5 Stelle: "Con il portavoce alla Camera dei deputati Roberto Traversi - afferma il senatore Luca Pirondini - stiamo ancora aspettando risposta ad altre nostre interrogazioni sullo stesso tema: una in particolare riguarda la questione certamente non secondaria del cono aereo e la compatibilità del sito scelto per i depositi con l’aeroporto Cristoforo Colombo poco distante. Non mi sembra una questione da poco, visto che chiama in causa la sicurezza dell’infrastruttura aeroportuale genovese. Credo sia un preciso dovere di tutti i parlamentari liguri lavorare in sinergia quando viene messa in discussione la sicurezza e la salute dei cittadini della nostra regione.

Il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi conclude: "Apprendiamo che Salvini ha avallato il posizionamento dei depositi chimici a San Pier d’Arena, dicendo che non ci sono rischi. Ai cittadini del Municipio Centro Ovest dico: ricordatevelo, quando alla prossima tornata elettorale verrà a elemosinare voti in piazza Settembrini con il suo vice Rixi".