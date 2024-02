Depositi chimici da Multedo al porto, la mozione di Vince Genova a ponente: "È un progetto di cui siamo convinti"

Si torna a parlare dello spostamento dei depositi chimici da Multedo al porto, complice la mozione di Vince Genova che verrà discussa nel prossimo consiglio del Municipio Ponente.

"Diciamo basta ai depositi chimici a Multedo - dice l'assessore comunale Mario Mascia, segretario di Forza Italia Genova, accogliendo con favore la mozione - perché, come partito della coalizione di centrodestra in Comune, non possiamo non batterci per l'attuazione delle linee programmatiche presentate dal sindaco Marco Bucci che hanno individuato l'obiettivo di 'giungere alla completa rilocazione dei Depositi Costieri di Superba spa e Carmagnani spa da Multedo alle aree portuali', ciò che del resto era già previsto dal Puc entrato in vigore il 3 dicembre 2015 e auspicato in maniera bipartisan da almeno 60 anni di polemiche e dibattiti rivelatisi alla prova dei fatti sterili e inutili".

Alle parole di Mascia si aggiungono anche quelle dell'assessore comunale al Porto Francesco Maresca: "Quello dello spostamento dei depositi chimici da Multedo al porto - dice lui - è un progetto che con il sindaco Bucci stiamo portando avanti dalla scorsa amministrazione e continuiamo a esserne fermamente convinti. Per questo siamo contenti del fatto che i consiglieri di Vince Genova del Municipio Ponente abbiano presentato una mozione con cui dimostrano di remare nella nostra stessa direzione e per il bene della città".

Ma a che punto è la pratica? "Sta continuando il proprio iter - continua Maresca - e al momento è in fase istruttoria al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che ha avocato alla propria competenza la valutazione di impatto ambientale del progetto. Il nostro impegno rimane quello di togliere i depositi dalla città e spostarli in porto, con l'unica opzione per noi possibile, che è quella di Ponte Somalia. Nel rispetto della procedura di Via, andiamo avanti convintamente".