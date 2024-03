Depositi chimici, a ponente l'opposizione lascia l'aula: "Il centrodestra vuole decidere le sorti di un altro territorio"

La minoranza del Municipio Ponente abbandona l'aula al momento di votare la mozione del centrodestra in consiglio municipale sullo spostamento dei depositi chimici.

Questo perché il documento presentato da Vince Genova parla sì di spostare i depositi - principio su cui anche i progressisti sono d'accordo - ma anche di ricollocarli nelle aree portuali, e su questo punto il dibattito è tutt'altro che chiuso. Anche perché a Sampierdarena molti comitati di cittadini - e la maggioranza stessa in Municipio Centro Ovest - non vogliono questa ulteriore servitù e lo hanno già ribadito con forza da tempo e in più occasioni.

In una nota comune, il capogruppo Pd del Municipio Ponente Claudio Chiarotti, il capogruppo Lista RossoVerde Alessio Boni, quello di Genova Civica Fabio Quartino e infine quello del M5s Daniele Rebora, affermano: "Ribadiamo con forza l’esigenza del trasferimento dei depositi al di fuori dell'abitato di Multedo e del territorio municipale. Non è compito però del Municipio individuare il sito. Invece, per la prima volta da quando son stati costituiti, si vota vota un documento che impegna il presidente ad attivarsi a spostare una servitù in un altro Municipio. Riteniamo sconcertante e scorretto questo atteggiamento da parte di un'istituzione".

E ancora: "Invece di essere al servizio del territorio, dimostrano ancora una volta di essere asserviti al Sindaco e alla Giunta. Prova ne sono i commenti compiaciuti di qualche assessore comunale. Come minoranza abbiamo inteso abbandonare l'aula perché abbiamo ritenuto questo documento irricevibile oltre che impresentabile. Come gruppi consiliari di minoranza continueremo a portare avanti la battaglia sul dislocamento dei depositi rigettando con forza l’inaccettabile ipotesi di porto petroli".