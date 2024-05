Depositi chimici, la giunta si impegna a cercare un'area alternativa

Dopo la sentenza del Tar che, la settimana scorsa, ha bocciato lo spostamento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia (e dopo il nuovo filone dell'inchiesta corruzione proprio su questo tema) la giunta si impegna a cercare un'area alternativa.

È il risultato del voto di martedì in consiglio comunale, dove è stato portato un ordine del giorno del M5s proprio sul dislocamento dei depositi chimici. L'ordine del giorno che impegna sindaco e giunta a "ricercare per il dislocamento dei depositi chimici un'area alternativa per ridurre l'impatto ambientale e sanitario per salvaguardare il territorio e la salute dei cittadini" è stato approvato com 35 voti a favore, unico voto contrario è stato quello di Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione.

"La sentenza del Tar non è una vittoria - commenta Fabio Ceraudo, M5s, relatore dell'ordine del giorno - perché i depositi rimangono a Multedo, vicino alle case. Ma è una vittoria per coloro che pretendono il rispetto delle normative vigenti per tutelare tutti i genovesi. Tutto il resto era un grande bluff". Un'operazione, quella dello spostamento a ponte Somalia, che per il capogruppo Pd Simone D'Angelo "è uno dei fallimenti di questa amministrazione".

Crucioli ha votato contro: "L'impegnativa permette di lasciare i depositi a Multedo avviando un altro procedimento, il che significa lasciarli lì ancora per anni. L'opzione alternativa è l'opzione zero. È un problema del soggetto privato, non sono impianti strategici. Non possono stare a Multedo o a Sampierdarena? Vanno chiusi".

"Siamo favorevoli allo spostamento dei depositi chimici - ha detto Federico Bertorello, Lega - ma l'unico posto trovato ha ricevuto uno stop dal Tar. La Lega ha pagato un dazio pesante per avvallare questo percorso che il sindaco dal dicembre 2021 ha portato avanti. A Sampierdarena abbiamo perso alle elezioni soprattutto per questa volontà, ma l'opzione zero l'abbiamo sempre rigettata: bisogna sforzarsi a trovare una collocazione compatibile".

In ogni caso, nei giorni scorsi, il sindaco Marco Bucci aveva commentato dicendo che "le sentenze si rispettano per cui ci impegneremo a trovare una procedura amministrativa rispondente a quanto detto dal Tar. I depositi a cinque metri dalle case vanno rimossi, questo non è in discussione e bisogna fare qualcosa, su questo mi sono impegnato. Vedremo cosa possiamo fare per evitare un rallentamento e trovare una soluzione tecnica per andare avanti. Si tratta di questioni procedurali".

Dei depositi chimici si è parlato anche durante le interrogazioni, con Rita Bruzzone (Pd) e Cristina Lodi (Azione): "Siamo preoccupati - ha detto Bruzzone - perché l'operazione è finita sotto la lente della magistratura, ma siamo anche preoccupati perché ancora una volta c'è un quartiere, Multedo, che si tiene tutto. Le soluzioni alternative sono state date ma non sono state accolte. Mi auguro che prima o poi venga fatta chiarezza, Multedo sta pagando un prezzo altissimo".

"Da una parte ai cittadini di Multedo - continua Lodi - è stato promesso più volte che era l'occasione buona per vedere il trasferimento dei depositi. In realtà si sapeva che non sarebbe stato così e tutte le criticità dell'ipotesi del trasferimento a ponte Somalia erano evidenti. Avevamo già denunciato tutti i problemi riscontrati. Vi siete ostinati a non valutare le possibilità presentate per esempio dall'Università degli Studi di Genova, immaginando di aver trovato la soluzione perfetta".

"Abbiamo affrontato spesso il tema dei depositi chimici, con l’obiettivo di trovare una soluzione, e molte nostre idee furono bocciate da altri organi. Abbiamo vagliato tutte le possibilità: è vero che su quell’area vige una procedura amministrativa e che sussiste una bocciatura del Tar su alcune tematiche di cui prendiamo atto. Siamo ligi nel rispettare e vagliare la libera iniziativa privata che ha fatto le richieste di concessioni. Tutte le ipotesi sono state considerate negli anni ma non sono arrivati mai suggerimenti dall’opposizione" ha detto l'assessore al Porto Francesco Maresca. Ma le critiche sono state respinte al mittente: "Le alternative c'erano - hanno risposto Bruzzone e Lodi - governate da quasi 10 anni e suggerimenti ve ne abbiamo dati diversi, uno per tutti l'area del carbonile".