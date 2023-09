Depositi chimici a ponte Somalia, Colnaghi: "Con più pareri negativi è un fallimento annunciato"

Sul dislocamento dei depositi chimici da Multedo a ponte Somalia a Sampierdarena, di cui si è parlato martedì con un dibattito durato ore in consiglio comunale, interviene il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi.

Colnaghi (M5s) insieme al coordinatore provinciale del movimento Stefano Giordano e al capogruppo Fabio Ceraudo, ricorda la decisione del governo di attendere una Valutazione di impatto ambientale nazionale (Via), seguita anche dal parere negativo del comitato tecnico regionale. "Tanto la destra genovese quanto quella regionale continua a incassare pareri negativi - dicono i pentastellati -. Dovrebbero prendere atto della posizione di chi non vuole i depositi vicino a casa. Vale per Multedo e per Sampierdarena. Non si risolve il problema spostandolo da un quartiere all'altro".

Nel Municipio Centro Ovest, tra l'altro, era stata approvata una mozione per ribadire il "no" al progetto dello spostamento dei depositi a Sampierdarena.

Il M5s torna a parlare di "opzione zero"

Tra i fatti contestati all'opposizione in consiglio comunale, ieri, non aver saputo proporre soluzioni migliori rispetto a ponte Somalia: "Spetta a chi amministra trovare una soluzione lontana dalle case, tutte, e dalle banchine - replicano gli esponenti del M5s -. Se la destra non è in grado di trovarla, si prenda in considerazione l’opzione zero. Ultima ratio, ma a oggi l’unica soluzione. Traslocare i depositi a Ponte Somalia significa peraltro far perdere ai lavoratori portuali almeno 12mila chiamate, cui si aggiungerebbe la perdita del posto per altri 300 lavoratori della Grimaldi". L'opzione zero, contestata dai membri della maggioranza e dal sindaco in consiglio comunale, è appoggiata anche da Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione.

“Al sindaco facciamo notare che alzare la voce pur di difendere l’indifendibile, non risolve il problema. Noi difendiamo i cittadini e la loro difesa non può essere bollata come insulto alla cittadinanza! Il sindaco si ravveda e impari a rispettare l’Aula e chi rappresenta i genovesi che hanno accordato loro la propria fiducia” concludono.

I sindacati replicano: "Opzione zero non accettabile"

Nel frattempo, in attesa delle verifiche e delle autorizzazioni da parte degli enti preposti, le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec ribadiscono le posizioni che sostengono da anni. Nello specifico: "L’opzione zero non è accettabile e i depositi devono essere ricollocati nel porto di Genova perché solo in questo modo sarà garantito il lavoro e lo sviluppo delle attività produttive".

Per Filctem Femca e Uiltec la priorità rimane la tutela dei lavoratori e la difesa dell’occupazione che a loro giudizio, con l'opzione zero, verrebbe meno: "Alle istituzioni e alla politica si chiede un cambio di passo e una sollecita e tempestiva soluzione che non penalizzi la città, i suoi cittadini e i lavoratori. Trovare soluzioni e non ignorare i problemi deve essere lo scopo di chi amministra questa città".