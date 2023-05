Depositi chimici, il consiglio municipale del Centro Ovest davanti a palazzo San Giorgio

Si svolgerà davanti a palazzo San Giorgio, sede dell'autorità portuale, il consiglio municipale monotematico del Centro Ovest avente per ordine del giorno il dislocamento dei depositi chimici a Ponte Somalia. La convocazione è stata fissata alle ore 16 di venerdì 12 maggio 2023, sarà una seduta pubblica alla quale potranno assistere anche i cittadini.

Da tempo il Municipio Centro Ovest guidato dal pentastellato Michele Colnaghi si oppone al progetto portato avanti dal Comune di Genova per spostare i depositi chimici di Superba e Carmagnani da Multedo al porto di Sampierdarena.

Hanno annunciato la propria partecipazione le Officine Sampierdarenesi attraverso un comunicato firmato dal presidente Gianfranco Angusti: "Nonostante i violenti e indebiti attacchi diretti contro il nostro Municipio e contro la cittadinanza Sampierdarenese tutta, al fine di impedirci di manifestare la nostra secca opposizione alla dislocazione dei depositi costieri su Ponte Somalia, e di fatto volendoci togliere anche il diritto di parola, il Municipio II Centro Ovest conferma il consiglio municipale monotematico in Piazza San Giorgio, venerdì 12 maggio alle ore 16, così come le Officine Sampierdarenesi confermano la propria totale adesione, manifestando a fianco del Municipio e facendo appello alla cittadinanza, alle associazioni e a qualsiasi organizzazione del territorio a essere presenti in maniera massiccia e compatta".