Depositi chimici, Bucci a Dello Strologo: "Alternative a ponte Somalia? Dica quali sono"

Botta e risposta a distanza tra il candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo e il sindaco Marco Bucci sul tema caldo dello spostamento dei depositi chimici da Multedo alla zona portuale su ponte Somalia a Sampierdarena.

Nei giorni scorsi Dello Strologo aveva parlato in maniera generica di 'soluzioni alternative' a ponte Somalia e Bucci ha replicato: "Io credo che tutto sia possibile e si può sempre fare di meglio. Se però, oltre che a studiare un'alternativa, la dicesse, saremmo ancora più felici".

"Sta di fatto che lui è uno di quelli che ha deciso di andare a ponte Somalia perché a decidere è stata la Superba e quindi il cda di cui Dello Strologo faceva parte - puntualizza Bucci - ha cambiato idea nel giro di dieci giorni? Potrebbe cambiarla di nuovo".

Bucci ha poi ribadito di essere convinto che "ponte Somalia sia la decisione giusta". "Se poi ce n'è una migliore - ha concluso -, ben venga, soprattutto i cittadini di Multedo saranno molto felici. Però diciamo qual è l'alternativa, sennò non si fa una bella figura, quando in realtà si è lavorato per andare lì".