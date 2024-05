Depositi chimici, 5 Stelle all'attacco: "Bucci fa orecchie da mercante sui pareri negativi"

Prima dell'inizio del consiglio comunale di martedì 30 aprile 2024 il Movimento 5 Stelle ha presentato un ordine del giorno fuori sacco a tema: 'Dislocamento depositi chimici' per impegnare sindaco e Giunta: "A localizzare, per il dislocamento dei succitati depositi chimici, un’area alternativa a minor impatto ambientale e sanitario per salvaguardare il territorio e la salute dei cittadini”. L’ordine del giorno è stato respinto con 20 voti contrari, scatenando le proteste dei pentastellati.

Fabio Ceraudo, capogruppo comunale del M5S, attacca: "Il Ministero della Cultura ha clamorosamente smentito Bucci, ma lui fa finta di niente: la narrazione sdoganata dal sindaco di Genova con la Regione a fargli da spalla, è crollata di fronte alle criticità espresse dal MiBAC - attaccano gli esponenti. Che ha dato parere negativo al trasferimento dei depositi a Ponte Somalia: rilevato, come il M5S dice da sempre, un significativo impatto dal punto di vista monumentale e paesaggistico, incompatibili con il Parco della Lanterna e la riqualificazione di Sampierdarena”.

“Bucci e Toti non solo devono fare i conti con il fuoco amico di Sangiuliano - prosegue Ceraudo -, ma soprattutto con i recenti sospetti sulla correttezza dell’iter seguito per ottenere dal Comitato tecnico regionale il via libera al traslocamento nonostante i rilevanti dubbi sulla sicurezza. Gravissime le voci (la notizia è stata riportata dal Fatto Quotidiano, ndr) secondo cui un dirigente della Regione Liguria avrebbe fatto pressioni per far cambiare idea al Ctr: su questo particolare aspetto dell’affaire depositi, è quanto mai urgente fare chiarezza". Il deputato pentastellato Roberto Traversi ha tra l'altro annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare.

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle poi conclude: "Il centrodestra, non pago di aver già clamorosamente perso la faccia, oggi ha calpestato le istituzioni: la maggioranza ha respinto il nostro Odg ostacolando la dichiarazione di voto pur di procedere spedita alla votazione ed evitare così un tema sgradito al sindaco. Inqualificabile il comportamento del presidente del consiglio comunale, al quale a questo punto consigliamo un ripasso sul dovere dell’imparzialità"

Il presidente del II Municipio Ovest Michele Colnaghi aggiunge: "Il cambio di 9 voti su 12 nell’arco di un mese aveva fatto nascere alcuni dubbi, motivo per il quale è stato depositato anche un esposto in Procura. Ricordo che in Commissione regionale, dove il presidente del Ctr era arrivato a non presenziare per ben due volte, Asl, Arpal e Vigili del fuoco avevano chiaramente espresso la loro contrarietà al progetto".