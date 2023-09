Dello Strologo al Pd, l'ira del Movimento 5 Stelle: "Scelta sconcertante e non condivisa"

Il passaggio di Ariel Dello Strologo (con Mariajosé Bruccoleri e Lilia Bonicioli) al gruppo consiliare del Partito Democratico, formalmente completato nell'ultima seduta del consiglio comunale, ha scatenato polemiche all'interno del fronte progressista. Il Movimento 5 Stelle ha criticato la scelta dell'ex candidato sindaco della coalizione, "appresa con sconcerto" come si legge in una nota.

Il coordinatore regionale pentastellato, Roberto Traversi, attacca: "Sono due le considerazioni da fare: da una parte, constatiamo il fallimento di un percorso politico che vede una neonata formazione (Genova Civica, ndr) confluire nel Partito Democratico; in secondo luogo, ed è ciò che troviamo molto grave, rileviamo con forte disappunto che Dello Strologo era stato scelto come garante di una coalizione anche da parte del Movimento 5 Stelle, in quanto figura che doveva riunire e rappresentare l'intera colazione progressista. Tutto ciò premesso, anche alla luce delle scarse presenze sia di Dello Strologo che degli altri componenti a consigli e commissioni, chiediamo un atto di lealtà nei confronti anche dei cittadini che hanno creduto nella sua figura: sarebbe pertanto doveroso che rimettesse il suo mandato".

"La nostra lealtà e trasparenza nei confronti di Ariel Dello Strologo è nata dalla scelta di un candidato sindaco che rappresentava l'area progressista. Oggi termina un processo e il Movimento continuerà il suo lavoro per i cittadini sempre con la stessa trasparenza. Il futuro dell'area progressista dipenderà dai contenuti ma è sicuro che da oggi la strada è in salita", aggiunge il coordinatore provinciale Stefano Giordano.

"Ritengo scorretta la scelta non condivisa con il nostro gruppo e l'uscita dall'Aula nella votazione è un atto che certifica la fine di un percorso iniziato nel 2022", chiosa il capogruppo comunale del M5S Fabio Ceraudo.