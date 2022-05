Dello Strologo: "Modello Genova per ponte non è esempio" e scoppia la polemica

"Non sono d'accordo che il 'modello Genova' per la ricostruzione del ponte Morandi sia un esempio per il Paese". Così Ariel Dello Strologo durante un incontro pubblico al circolo Cap con il ministro della Salute e segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza. E manco a dirlo, infuria la polemica.

Il candidato progressista ieri, lunedì 16 maggio, ha aggiunto: "Un modello che prevede di eliminare i limiti di spesa e di ridurre di molto il rispetto delle regole perché l'emergenza lo prevedeva è un modello che va usato ogni tanto, anzi ogni molto. Per il resto il nostro Paese deve funzionare con le regole e con dei limiti di spesa che tutelino i soldi del Paese, noi ancora oggi non sappiamo quanto è costato ricostruire il ponte Morandi. È giusto saperlo".

Non ci stanno i candidati per il sindaco Bucci che ribattono: “Arrivando a dire che il Modello Genova dovrebbe essere solo ‘ogni molto’ Dello Strologo certifica la propria totale incompetenza nella gestione della cosa pubblica", dichiara Matteo De Micheli, candidato in consiglio comunale per Genova Domani. "Un Modello portato in tutti gli ambiti come esempio di efficienza, efficacia e trasparenza per il candidato delle sinistre e dell’immobilismo diventa un’eccezione da archiviare. È evidente che Dello Strologo o non ha capito nulla del Modello Genova, lui solo al mondo per altro, o pur di strizzare l’occhio a chi quel Modello ha cercato in ogni modo di affossarlo, nell’esclusivo interesse di bottega di partito dei Signor No, arriva a negare l’evidenza dei risultati ottenuti”.

Critiche a pioggia anche dall'attuale Giunta: “La dichiarazione del candidato sindaco della sinistra Ariel Dello Strologo sul fatto che la ricostruzione del ponte Morandi non sia un esempio per il Paese offende tutti i genovesi che con grande coraggio e senso di sacrificio hanno affrontato un momento di dolore e di difficoltà enorme uscendone come un esempio da seguire in Italia e all’estero nonché tutti coloro che si sono adoperati per la sua realizzazione", commenta Federico Bertorello, presidente del Consiglio comunale di Genova. "Dire che la ricostruzione del Ponte non è un modello da seguire offende la storia stessa e i valori su cui si fonda Genova. Tutto è stato fatto con la massima trasparenza, con l’avvallo dell’Enac, dell’avvocatura dello Stato e di tutte le autorità competenti, restando nei tempi e risparmiando anche milioni di euro”.