"Con Dello Strologo baby gang e bronx vista mare", la Lega attacca e il Pd ribatte

Il candidato sindado del centrosinistra Ariel Dello Strologo è intervenuto in un incontro con i giovani dell'associazione 'Genova che osa' e ha parlato, tra le altre cose, di ridurre le spese per la polizia e aumentare, in modo speculare, le spese per la scuola.

Le dichiarazioni non sono piaciute agli esponenti politici della Lega che, nel corso della giornata, hanno inviato diversi comunicati attraverso i quali hanno attaccato il prossimo rivale di Marco Bucci nella corsa verso Tursi. Ad aprire le danze il presidente del consiglio comunale Federico Bertorello: "Quando dichiara di voler ridurre i fondi per la sicurezza, di fatto, condanna i cittadini a quello che già avviene ogni giorno a Milano e Roma, gestite da sindaci di sinistra: interi quartieri in mano alle baby gang. Per noi la sicurezza dei genovesi è e sarà sempre una priorità ed è proprio grazie all'insistenza della Lega che a Genova, nei prossimi tre anni, sono stati destinati più di due milioni per nuove assunzioni nella polizia municipale, più telecamere e riqualificazione dei quartieri abbandonati da decenni di amministrazione di sinistra".

Lorella Fontana, capogruppo in consiglio comunale ha aggiunto: "Dubito che i genovesi prediligano un modello cittadino dove vi sia delinquenza e spaccio. Lo scopo di Dello Strologo è ideologico, tende a distruggere tutto quello che in questi cinque anni per la sicurezza in primis, ma non solo, ha fatto la città grazie al sindaco Bucci e all’assessore Viale, sostenuti convintamente da tutta la maggioranza. Genova, con Dello Strologo avrebbe una sola certezza: il nuovo Bronx con veduta mare".

La consigliera comunale Francesca Corso ha poi posto l'attenzione su: "una visione di futuro distruttiva che non va affatto d’accordo con i nostri principi e con quelli di tutte le persone che, come noi, favoriscono la socialità sana e nei confini della legalità", la collega Sonia Paglialunga su una Genova che "grazie all’attuale amministrazione sta diventando una città sempre più attrattiva e che possa garantire opportunità di lavoro, sviluppo e benessere, con progetti prestigiosi" mentre Davide Rossi ha sottolineato come sia "sbagliato non puntare sulla sicurezza perché questo ha portato al degrado in cui si trovavano quartieri come Sampierdarena, Certosa e Cornigliano e non solo, perchè questa decrescita stava intaccando anche i quartieri migliori; penso a Pegli dove tante situazioni di degrado ci sono state".

"Questa amministrazione - ha concluso Rossi - ha lavorato sia da un punto di vista di sicurezza che di riqualificazioni urbane e di illuminazione, riqualificando poco alla volta tutti i quartieri. Ci sono ancora molti lavori e progetti da definire ed è sbagliato andare a togliere soldi alla sicurezza. Dello Strologo parte malissimo e se questi sono i presupposti, si rischierebbe una tragedia e un ritorno al passato. Bisogna invece continuare sulle opere di rinnovamento e riqualificazione urbana, come la giunta Bucci sta facendo, partendo proprio da Sampierdarena e dai quartieri che, a causa dei danni della sinistra, hanno pagato più di altri".

Non si è fatta attendere la replica del Partito Democratico: "Non si sa ancora quando saranno le elezioni comunali, ma la sola presentazione del candidato sindaco delle forze progressiste ha mandato nel panico i consiglieri comunali del centrodestra. Nella giornata di oggi diversi esponenti della Lega hanno inviato comunicati stampa per avvertire che in caso di vittoria di Ariel Dello Strologo Genova piomberà nel caos con 'interi quartieri in mano alle baby gang', 'una città terra di criminali, spacciatori, violentatori seriali, magari muniti di machete in stile Kabobo'. Invitiamo i consiglieri della Lega ad un bagno di realtà. Fuori delle loro allucinazioni, c’è una Genova in cui continuano ad aumentare gli incidenti stradali pur moltiplicandosi le multe elevate ai genovesi. Di questa sicurezza dovrebbe occuparsi chi governa. Ma evidentemente è più facile non guardare Genova, e pensare al Bronx".