Allarme sicurezza in Darsena lanciato dai pescatori. Il Comune: "Ecco cosa abbiamo fatto"

Dopo l'allarme lanciato dall'associazione pescatori liguri e Coldiretti sulla situazione dei lavoratori della Darsena con furti, rifiuti abbandonati e vandalismo lungo la banchina dei pescatori di Calata Vignoso, anche il consiglio comunale genovese ha affrontato il tema, nella seduta di martedì 6 settembre 2022. Tra le richieste dei pescatori anche quella di avere la presenza fissa delle forze dell'ordine.

I problemi di ordine pubblico e microcriminalità sono stati sollevati in aula da Nicholas Gandolfo, consigliere di Liguria al Centro: "Non è una novità, queste problematiche si ripropongono da anni, soprattutto in estate, le prime segnalazioni addirittura nel 2012. I pescatori devono poter lavorare in serenità e sicurezza, la Darsena è anche il simbolo del cuore antico di Genova come città di mare, con risvolti anche turistici essendo vicino al Museo del Mare e all'Acquario. Stamattina un pescatore mi ha segnalato di aver trovato sulla propria imbarcazione una persona che stava dormendo. Chiedo quali iniziative abbia messo in campo l’amministrazione per impedire a persone non appartenenti all’associazione concessionaria Pescatori Liguri di stazionare sulla banchina nelle ore notturne e salire sulle imbarcazioni, creando disordini".

L’assessore alla sicurezza Sergio Gambino ha replicato: "Ringrazio il consigliere Gandolfo per avere dato attenzione a una questione che conosciamo bene. I problemi sono essenzialmente due: lo stazionamento presso i locali di persone senza fissa dimora, che abbiamo risolto con passaggi regolari della Polizia Locale tra le 19 e le 2 di notte, e l’abbandono di notevoli quantitativi di rifiuti, contrastato da Amiu con un'attività bisettimanale di pulizia straordinaria. Per quanto riguarda i furti nelle barche, gli stessi erano collegati alla presenza in loco di minori stranieri non accompagnati, di cui molti ospitati presso il rifugio Massoero. Da quando queste persone hanno abbandonato il centro di accoglienza, si è registrato un calo di furti e piccoli reati. Infine, per limitare la presenza in zona di persone sgradite, abbiamo proposto ai pescatori, nel corso di un sopralluogo congiunto, di aumentare l’altezza della recinzione che al momento risulta facilmente scavalcabile".