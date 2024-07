Numero di telefono del Cup a pagamento, si accende la polemica

Si accende in Liguria la polemica per l'addio al numero verde per le prenotazioni sanitarie del Cup. Dal primo agosto bisognerà quindi comporre lo 010.53.83.400 e non più l'800.098.543. Una scelta che, come spiegato dalla Regione, consentirà di risparmiare circa due milioni di Euro.

Pirondini e Garibaldi: "Numero del Cup a pagamento, inaccettabile"

Il senatore del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini attacca a giunta: "Sempre più inqualificabile - afferma -, come definire altrimenti la decisione di mandare in soffitta il numero verde gratuito e far entrare in funzione il nuovo numero a pagamento del call center Cup Liguria? Crediamo sarebbe stato molto più corretto sforbiciare prima di tutto le voci superflue oltre che vergognose come la costosissima macchina comunicativa di un presidente agli arresti domiciliari, anziché sacrificare il numero verde gratuito che per molti anziani era una certezza oltre che un servizio conosciuto. Si conferma quanto diciamo da tempo: il palazzo è sempre più distante dalle esigenze reali dei cittadini e si devono dimettere". Pirondini ha poi chiesto, nuovamente, le dimissioni di Toti. Anche il Partito Democratico, con il capogruppo in consiglio regionale Luca Garibaldi, fa eco: "In Liguria non paghi solo per curarti, ma da oggi paghi anche la telefonata al Cup in cui ti rispondono che non c'è posto e che le liste d'attesa sono infinite. Una soluzione offensiva. Così come offensiva è la risposta della giunta che consiglia di prenotare gli esami sull'app, nella regione più anziana d'Europa. Non pensavo ci fosse l'obbligo di avere uno smartphone per potersi curare in Liguria. Il numero verde costava circa un milione all'anno, più o meno quanto è costato il giro per il mondo del mortaio per il pesto per l'Europa o l'app che nessuno scarica".

Uil pensionati: "Anziani penalizzati"

Critiche anche dal sindacato Uil Pensionati Liguria, la segretaria regionale Alba Lizzambri afferma: "Le persone più anziane vengono discriminate perché verranno invitate dal 1 agosto dalla Regione Liguria ad accedere al portale informatico Salute Simplex o a un numero a pagamento. Sembra tutto semplice ma non si tiene conto del divario digitale che affligge la popolazione più anziana che, invece, sarà costretta a pagare una telefonata per esercitare il suo diritto alla salute. Il servizio pubblico non può essere divisivo ma deve sforzarsi di essere inclusivo, soprattutto con le fasce più deboli che, spesso, comprendono le persone con più di 65 anni".

La Lista Toti: "Sono rimasti ai tempi delle cabine telefoniche"

Critiche rispedite al mittente dal centrodestra, la Lista Toti replica: "Solo il senatore Pirondini, con la sua mentalità regressista tipica dei Cinque Stelle, o chi anela a fare la sesta stella di scorta del carro della minoranza, può essere rimasto a un'epoca in cui una telefonata si paga con scatto alla risposta e costi a minuto. Oggi ormai tutte le compagnie offrono tariffe flat, con un abbonamento mensile comprensivo di chiamate illimitate o quasi ai numeri fissi, in particolare per quanto riguarda la telefonia mobile dalla quale risulta partire la quasi totalità delle chiamate al centralino del Cup. Diverse regioni d'Italia, indipendentemente dal 'colore' della coalizione che amministra, hanno già eliminato i numeri verdi che rappresentano soltanto un pesante costo, cioè risorse sottratte al servizio sanitario locale".

"Regione Liguria - prosegue la Lista Toti - sta inoltre sostenendo sempre più la diffusione della app 'Salute Simplex' dalla quale si può accedere a ogni tipo di servizio, Cup compreso, grazie all'impiego di personale dedicato e attento alle esigenze degli anziani e dei cittadini meno pratici di sistemi informatici. La polemica di Pirondini e Garibaldi è davvero quanto di più strumentale e triste possa esistere, perché immagina una Liguria che telefona ancora dalle cabine pubbliche".