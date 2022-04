"No alla strumentalizzazione del 25 aprile", Crucioli lancia la protesta in piazza

Dopo aver presentato i candidati in corsa per il consiglio comuanale e quelli nei vari Municipi, la lista 'Uniti per la Costituzione' che candida al ruolo di primo cittadino il senatore Mattia Crucioli ha presentato anche il proprio programma nel corso di una conferenza stampa, dove ha anche annunciato una protesta in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. La lista è appoggiata dall'Alternativa, Italexit, Ancora Italia, Riconquistare l'Italia e Partito comunista.

"Stiamo assistendo a una vergognosa strumentalizzazione bipartisan - ha detto il candidato sindaco - prima l'ex ministro e attuale presidente della commissione Difesa del Senato, Roberta Pinotti, ha equiparato la Resistenza partigiana a quello che sta succedendo oggi in Ucraina parlando di invio di armi, poi è arrivato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a sostenere questa tesi, arrivando a dire che chi è contrario all'invio delle armi dovrebbe anche evitare di festeggiare il 25 aprile. L'Anpi ha evidenziato le differenze storiche e l'inopportunità di paragonare i due fenomeni, oggi l'Italia non è in guerra a differenza degli anni in cui lottavano i partigiani e in una lettera aperta ho elencato tutte le storture di questa narrazione".

"Per tutti questi motivi - ha concluso Crucioli - la lista 'Uniti per la Costituzione' si presenterà il 25 aprile in piazza Matteotti per protestare in maniera civile, ma ferma, con alcuni cartelli. Non impediremo gli interventi, ma saremo vigili e attenti e faremo vedere con la nostra presenza e i nostri cartelli che c'è anche un altro punto di vista, invitiamo tutti i genovesi a protestare con noi".