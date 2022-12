Gelo nelle scuole, Lodi (Pd): "Nella 'Genova meravigliosa' i bambini non possono andare in classe per il freddo"

A seguito delle continue notizie delle basse temperature all’interno di diversi istituti comprensivi a causa di guasti e malfunzionamenti delle calderine gestite dal Comune di Genova, la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi, vicepresidente della Commissione Scuola Comunale per la minoranza, annuncia che domani, giovedì 15 dicembre, porterà il tema in commissione consiliare.

"Nella “Genova Meravigliosa” le bambine e i bambini non riescono ad andare a scuola per il freddo – afferma Lodi – In città ci sono istituti in cui è avvenuta addirittura la sospensione didattica a causa della rottura degli impianti e delle basse temperature. In alcune scuole, per il troppo freddo le famiglie hanno deciso di non mandare i figli a scuola e i dirigenti scolastici non sanno più che cosa fare. Gli studenti e il personale scolastico non possono stare a scuola con le temperature così basse (si parla di 10/12 gradi) e ricordiamo che ci sono anche bambine e bambini più fragili che presentano disabilità, oppure bimbi con problemi respiratori, reduci dai diffusi virus influenzali o dal covid. È evidente che questa situazione va a influire in maniera forte sul diritto allo studio, che tutti i bambini devono avere sempre garantito. La verifica del funzionamento delle calderine nelle scuole primarie doveva essere programmata già dall'amministrazione precedente per l'inizio dell'anno scolastico, ma questa giunta in continuità ha già dimostrato di non essere sufficientemente pronta sia in termini di personale, l’ufficio del calore, infatti, ha pochissimo personale a disposizione, sia in termini di attenzione. Mancano le risorse per calderine funzionanti per le scuole di questa città?"

Domani, giovedì 15 dicembre, durante la commissione scuola, Lodi porterà questo tema: "Sono consapevole che la manutenzione non sia direttamente di competenza dell’assessore alla scuola, ma fiduciosa della sua disponibilità a prendere in mano la situazione e ad affrontarla attraverso una convocazione urgente della Conferenza cittadina delle autonomie scolastiche. Senza un sistema di riscaldamento funzionante il Comune diventa responsabile di eventuali sospensioni di pubblico servizio perché dovrà dimostrare di aver fatto tutto quello che doveva nei tempi corretti: oggi le bambine e i bambini genovesi, tutto il personale scolastico e le famiglie vogliono avere risposte e interventi urgenti perché la situazione è grave e il freddo non si fermerà".