Espropri per lavori cremagliera di Granarolo. Pd: "Si migliori il servizio rinunciando alla funivia"

Via libera agli espropri per gli interventi di ammodernamento della cremagliera Principe-Granarolo (la stessa che è comparsa più volte, anche di recente, nella serie tv Rai "Blanca") nel tratto che dalla stazione ferroviaria porta alla fermata di via Bari.

La delibera è stata approvata martedì in consiglio comunale e prevede una spesa di 35mila euro a carico di Amt per l'acquisizione degli immobili di proprietà di terzi, che servono per poter completare i lavori.

Sul testo sono stati presentati otto ordini del giorno dal Pd con una serie di richieste: in sostanza, i dem hanno domandato di fornire un cronoprogramma dettagliato dei lavori per informare i cittadini,ì; di mantenere in funzione il tratto della cremagliera fra Granarolo e via Bari durante i lavori; di istituire un servizio bus integrativo che dal capolinea di San Francesco da Paola possa portare al Lagaccio per raggiungere l’attuale capolinea del 54 e tornare indietro; di riposizionare la pensilina (richiesta già effettuata dal Municipio Centro Ovest); di garantire la durata dei cantieri stabilita e l’efficienza del servizio alternativo dei trasporti e infine di verificare se siano previsti indennizzi per gli espropri.

Se questi ordini del giorno sono stati approvati, ne è stato bocciato invece uno, sempre a firma Pd, che chiedeva al Comune di potenziare la cremagliera escludendo l'ipotesi della funivia del Lagaccio, al centro di numerose polemiche, e a valorizzare il Lagaccio con progetti di riqualificazione di prossimità.