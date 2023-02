Covid, Pastorino: "Riaprire le visite negli ospedali, ci sono anziani soli che perdono la dimensione spazio temporale"

Dopo tre anni di covid, dopo i vaccini e le varianti che via via si sono fatte meno gravi, è decisamente l'ora di riaprire le strutture sanitarie alle visite dei parenti, per non condannare i pazienti - soprattutto quelli anziani - a una dolorosa solitudine. Ne è convinto Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale e vice presidente della Commissione Sanità, che ha parlato direttamente con il direttore generale di Asl 3 e dell'ospedale San Martino: "Ribadisco la necessità di riaprire, con le giuste cautele e precauzioni, le visite dei parenti negli ospedali e in tutte le strutture sanitarie liguri. A mio giudizio rischia di essere inopportuno e ingiusto l’isolamento che molte persone anziane sono costrette ad attraversare. Ci sono anziane e anziani che stanno perdendo il senso della dimensione spazio-temporale. L’elemento umano e affettivo rappresenta un presupposto essenziale nei processi di guarigione o di sereno accompagnamento al fine vita".

La scorsa settimana Pastorino ha scritto ai direttori generali delle Asl, ospedali Galliera e San Martino, all’assessore regionale Gratarola e al direttore generale di Alisa Ansaldi per chiedere di essere messo a conoscenza delle modalità e delle fasce orarie di visita dei parenti nelle varie strutture e di ritornare agli orari e alle modalità di visita precedenti all’inizio della pandemia.

"Saremo soggetti ad altre varianti di covid - continua Pastorino - ma è certo che le limitazioni presenti oggi non possono più riguardare gli ospedali. Anche stamattina ho chiesto direttamente la riapertura alle visite delle strutture sanitarie pur mantenendo condizioni di sicurezza (obbligo di mascherine, guanti ecc.). Si è deciso di non imporre l’obbligo delle mascherine su bus, treni, per gli spettacoli teatrali. Questa misura, appare evidente, come sia inopportuna all’interno delle strutture sanitarie ma un conto è stabilire misure di sicurezza per limitare il contagio, un altro è isolare persone anziane e limitare il regolare afflusso di parenti a sostegno dei loro cari nelle strutture ospedaliere. Tutto questo non è più accettabile".